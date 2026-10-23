Hrvatski dobrovoljac sa ratnim nadimkom Apex stigao je na ukrajinski front gde se u redovima 28. mehanizovane brigade obučava za upravljanje dronovima.

Izvor: Međunarodna legija za obranu Ukrajine

Hrvat koji je pet godina radio na razminiranju i uklanjanju eksplozivnih sredstava pridružio se ukrajinskoj vojsci, gdje se sada obučava za upravljanje dronovima. Riječ je o dobrovoljcu koji koristi ratni nadimak Apex, a svoju priču ispričao je u intervjuu koji je objavila Međunarodna legija za odbranu Ukrajine.

Apex služi u 28. odvojenoj mehanizovanoj brigadi, poznatoj pod nazivom Vitezovi zimskog pohoda. U Ukrajinu je došao kako bi pomogao u odbrani zemlje od ruske invazije, ali i stekao nova znanja koja bi mogao povezati s iskustvom iz Hrvatske, prenio je Jutarnji.

Pet godina radio sa eksplozivom, sada uči da upravlja dronovima

Prije odlaska u Ukrajinu Apex se pet godina bavio razminiranjem i uklanjanjem eksplozivnih sredstava. Smatra da mu to iskustvo može biti korisno i u vojsci.

„Stručnjak sam za razminiranje. Znam mnogo o eksplozivnim napravama i oružju, tako da mi prethodno iskustvo mnogo pomaže u sadašnjoj službi“, rekao je.

Objasnio je da želi dodatno da se usavršava, posebno zbog novih opasnosti koje donosi ratovanje dronovima.

„Odabrao sam ovo područje na osnovu prethodnog profesionalnog iskustva i želim da nastavim s razvijanjem svojih vještina. Mislim da ćemo u budućnosti morati da se nosimo s velikom količinom djelova dronova koji nijesu eksplodirali“, rekao je Apex.

Dronovi su postali jedan od najvažnijih djelova rata u Ukrajini. Koriste se za izviđanje, napade, dostavu opreme i druge vojne zadatke, a njihove eksplozivne naprave i neeksplodirani ostaci predstavljaju dodatnu opasnost i nakon završetka borbi.

"Moji su već navikli da radim opasan posao"

Apex kaže da su ga porodica i prijatelji podržali u odluci da ode u Ukrajinu. Njegov posao u Hrvatskoj već je uključivao svakodnevni kontakt s opasnim eksplozivnim sredstvima.

„I ranije sam radio opasan posao, tako da su već navikli na to. I dalje me podržavaju i to mi mnogo znači“, rekao je.

Zadovoljan je i vojnom obukom koju prolazi. Uz upravljanje dronovima, dobrovoljci vježbaju gađanje, taktičko kretanje, navigaciju i prikrivanje. Najviše ga zanima upravljanje bespilotnim letjelicama.

„Osnovna obuka ovdje je na visokom nivou i učimo mnogo novih vještina. Pilotiranje je stvarno zanimljivo. Mnoge zadatke obavljamo samostalno, ali pod nadzorom instruktora“, kaže Apex.

"Ukrajinci su veoma slični Hrvatima"

U intervjuu je opisao i svoj prvi dolazak u Ukrajinu. Posebno mu je ostao u sjećanju dolazak u Donbas, gdje ga je dočekalo loše vrijeme, ali i dobro raspoložen ukrajinski vodnik. Kaže da se u Ukrajini brzo osjetio prijatno jer ga mnogo toga podsjeća na Hrvatsku.

„Sjedio sam u automobilu s vodnikom koji je došao po mene. Vrijeme je bilo užasno, ali on je bio veoma dobro raspoložen. Moj prvi utisak uopšteno je bio veoma dobar. Ukrajinci su po mnogo čemu slični Hrvatima. Kultura je takođe veoma slična hrvatskoj kulturi. Čak mogu da razumijem dosta riječi jer su naši jezici prilično bliski“, prisjetio se.

Posebno mu se sviđa što na obuci upoznaje ljude iz različitih zemalja.

„Sviđa mi se što su se ovdje okupili ljudi iz različitih zemalja. Već sam stekao mnogo novih prijatelja“, rekao je.

Hrvatsko iskustvo razminiranja korisno je i Ukrajini

Hrvatska je nakon rata decenijama uklanjala mine i druga eksplozivna sredstva. Znanje domaćih stručnjaka i tehnologija za razminiranje već se koriste i u Ukrajini.

Među njima su i robotski sistemi hrvatske kompanije DOK-ING, koji se koriste za uklanjanje mina i drugih eksplozivnih prijetnji. Ukrajina je zbog rata suočena s ogromnim problemom miniranih područja i neeksplodiranih ubojnih sredstava, a uklanjanje tih opasnosti trajaće godinama.

Apexova priča pokazuje još jednu poveznicu Hrvatske i Ukrajine. Iskustvo koje je stekao radeći na razminiranju sada pokušava da primijeni u ukrajinskoj vojsci, istovremeno učeći da upravlja tehnologijom koja je postala sastavni dio savremenog ratovanja.