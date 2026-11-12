Mikroblejding i puder obrve odlaze u zaborav: Žene sad u salonima traže laminaciju

Zaboravite trajne i puder obrve, ovo je sada hit koji žene traže u salonima... Djeluje prirodno!

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Ako želite lijepo oblikovane, uredne i vizuelno gušće obrve, a ne želite trajnu šminku, postoji tretman koji sve više privlači pažnju – laminacija obrva. Umjesto unošenja pigmenta u kožu, ova procedura mijenja položaj dlačica i omogućava da obrve dobiju ljepši oblik i prirodniji izgled.

Šta je laminacija obrva?

Tokom tretmana na dlačice se nanose posebni preparati koji omekšavaju njihovu strukturu i omogućavaju da se usmjere u željenom pravcu. Tako se mogu zagladiti dlačice koje rastu na različite strane, blago podići one pri početku obrva i postići uredniji oblik.

Obrve zbog toga mogu izgledati šire i gušće, ali važno je znati da laminacija ne stvara nove dlačice. Efekat se postiže isključivo njihovim drugačijim raspoređivanjem. Po želji se može dodati i farbanje, naročito ako su dlačice svijetle ili želite izraženiju nijansu.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda laminacija obrva!

Kako da obrve izgledaju prirodno?

Laminacija ne podrazumijeva da sve dlačice moraju biti začešljane pravo nagore. Za suptilniji rezultat možete zamoliti stručnjaka da ih blago podigne u početnom dijelu obrva, a zatim usmjeri prema sljepoočnicama, uz očuvanje prirodnog luka.

Važno je da prije tretmana jasno objasnite kakav rezultat želite. Ponesite nekoliko fotografija kao primjer i pokažite da li vam se dopada određena boja, oblik ili pravac u kojem su dlačice začešljane.

Kome je ovaj tretman namijenjen?

Laminacija može biti dobar izbor za osobe čije se obrve teško oblikuju, čije dlačice rastu u različitim pravcima ili se brzo vraćaju u prvobitni položaj nakon nanošenja gela.

Ipak, ako imate izražene praznine u obrvama, ovaj tretman neće ih popuniti niti može da zamijeni šminku ili permanentnu šminku. Takođe, neće ukloniti stari pigment niti promijeniti njegovu nijansu.

Rezultat traje nekoliko nedjelja, u zavisnosti od strukture dlačica, preparata i nege nakon tretmana. Obrve će možda i dalje zahtevati jutarnje češljanje, ali će ih biti lakše oblikovati.

Na šta treba obratiti pažnju?

Laminacija je hemijski tretman, a ne samo obična njega. Nepravilna upotreba preparata može izazvati suvoću i lomljenje dlačica, dok osjetljiva koža može reagovati iritacijom.

Prije zakazivanja obavijestite stručnjaka ako ste ranije imali reakcije na farbu ili slične preparate. Ako je koža oko obrva nadražena ili oštećena, tretman je bolje odložiti. U prvim danima nakon procedure obično se savjetuje izbjegavanje vode i pare, u skladu sa uputstvima za preparat koji je korišćen.

Permanentna šminka, dakle, nije nužno zastarjela, ona rješava drugačije probleme. Laminacija je alternativa za one koji žele da istaknu svoje prirodne obrve bez unošenja pigmenta u kožu.

(MONDO/Lepa&srećna)