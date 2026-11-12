"Habibi, poguraj mi to u Kongres": Šakira odgovorila američkom senatoru na viralnu šalu (Video)

Šakira je komentarisala objavu novoizabranog senatora Mičigena Abdula el-Sajeda i uključila se u viralnu šalu "Shakira Law", nastalu tokom njegove kampanje.

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Kolumbijska pjevačica Šakira uključila se u viralnu šalu američkog političara Abdula el-Sajeda, novoizabranog senatora iz Mičigena.

"Konačno zakon s kojim se moji kukovi slažu! Habibi, misliš li da ga možeš progurati kroz Kongres?"

Shakira responded to U.S. Senator-elect Abdul El-Sayed, explaining the meaning of Shakira Law:“Finally, a law my hips can agree with! Habibi, think you can get it through Congress? ” https://t.co/x0JaovbijH — shakirastuff (@shakira_stuff)November 12, 2026

Komentar je ostavila ispod objave El-Sajedovog tima, a brzo je privukao pažnju korisnika društvenih mreža. Riječ je o šali koja spaja ime kolumbijske pjevačice sa izrazom "Sharia law", odnosno šerijatskim pravom.

Kako je nastala "Shakira Law"?

El-Sajed, demokrata koji je 3. novembra pobijedio republikanskog kandidata Majka Rodžersa u trci za mjesto u američkom Senatu iz Mičigena, tokom kampanje bio je meta optužbi političkih protivnika da želi da uvede šerijatsko pravo u SAD.

Umjesto da na te tvrdnje odgovara isključivo ozbiljnim političkim porukama, El-Sajed je odlučio da se posluži humorom. U videu objavljenom 14. oktobra poručio je da niko ne pokušava da nametne šerijatsko pravo, ali da postoji "Shakira Law", čija je jedina zapovijest da kukovi ne lažu.

Tako je nastala igra riječi koja je spojila političku raspravu, ime svjetske muzičke zvijezde i stihove jedne od njenih najpoznatijih pjesama.

Šala je dobila i drugu verziju. El-Sajed je, odgovarajući na optužbe, izjavio da nije za "Sharia law", već za "shawarma law" – aludirajući na popularno bliskoistočno jelo. Tom prilikom se našalio i na račun sastojaka, poručivši da šavarma sa zelenom salatom više nije šavarma, već običan sendvič.

Prvi musliman izabran u američki Senat

El-Sajed je pobjedom nad republikancem Majkom Rodžersom postao prvi musliman izabran u američki Senat. Na dužnost bi trebalo da stupi u januaru 2027. godine.

Njegova kampanja bila je obilježena napadima na njegovu vjersku pripadnost, a pojedini republikanski političari i predsjednik Donald Tramp nazivali su ga džihadistom i optuživali da podržava uvođenje šerijatskog prava. El-Sajed je takve tvrdnje odbacivao.

Provjera portala PolitiFact pokazala je da su pojedine tvrdnje da je El-Sajed pozivao na uvođenje šerijatskog prava u SAD zasnovane na izvlačenju dijelova njegovog ranijeg govora iz konteksta. U tom obraćanju govorio je o istoriji diskriminacije i zabrani šerijatskog prava u saveznoj državi Oklahoma, a ne o njegovom uvođenju u američki pravni sistem.

(MONDO)