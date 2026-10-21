Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je spreman na zamrzavanje linija fronta i prekid vatre kako bi se zaustavio rat, naglasivši da je to minimum koji očekuje od Rusije.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u srijedu za emisiju "Fox & Friends" da je otvoren za zamrzavanje linija fronta u ratu između Ukrajine i Rusije, u nastojanju da se dugotrajni konflikt privede kraju.

Zelenski je ovo izjavio nakon što ga je voditelj Brajan Kilmid upitao da li bi "prihvatio mirovni sporazum koji zamrzava sve onako kako je trenutno, gdje i dalje zadržava 75 odsto ili više svoje zemlje, bez obzira na to kako je sve počelo".

"Da, upravo sada moramo da zamrznemo konflikt. I mislim da je to realan način da se ovaj rat završi. Mi to nazivamo prekidom vatre ili ’zaustavljanjem ubijanja’, kako je to nazvao predsjednik Tramp. Zamrznuti i zaustaviti. I naravno, to je minimum onoga što nam je danas potrebno od Rusije. Nakon toga ćemo se obratiti predsjedniku i Evropljanima i tražiti bezbjednosne garancije", odgovorio je Zelenski.

NEW: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy tells @kilmeade he would accept a peace deal that freezes the war along the current frontlines, calling it a realistic way to stop the fighting.He says Ukraine would then seek security guarantees from President Trump and European allies to ensure peace and security."We call it ceasefire or stop killing like President Trump called it. Freeze and stop. And of course this is minimum what we need from Russia today." | @foxandfriends — Fox News (@FoxNews)October 21, 2026

Zelenski je dodao da je najvažnije da ljudi nemaju strah.

"Potrebno nam je da se 9,5 miliona ljudi koji su izgubili svoje domove i koji se nalaze u inostranstvu vrati u Ukrajinu, kako bi živjeli i gradili svoju zemlju", istakao je on.

Sa druge strane, Rusija je često odbijala predloge o prekidu vatre sa Ukrajinom, tvrdeći da bi to Kijevu dalo vremena da se ponovo naoruža.

"Neće biti prekida vatre koji bi služio tome da se on dodzove pameti i napumpa oružjem", izjavio je prošle nedelje ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, prenosi agencija Interfaks.

Zelenski se oglasio i na društvenoj mreži X u sredu, navodeći da "Rusija udara na njihovu zemlju praktično svakog sata".

"Naravno, mi ne gubimo ovaj rat. Ali gubimo ljude. Zbog ruskih napada gubimo ljude i vrijeme. To je velika šteta, jer naša djeca nemaju pravu mladost i djetinjstvo. I ne samo djeca, već svi ljudi", napisao je u drugoj objavi i dodao:

"Zato moramo okončati ovaj rat što je prije moguće. Nadam se da će nam naši partneri, Amerikanci i Evropljani, pomoći. Hvala Bogu, naši jaki vojnici ostaju snažni na bojnom polju, što mi pomaže da ostanem jak tokom bilo kakvih pregovora", poručio je.

Ove izjave dolaze u trenutku kada je predsjednik Donald Tramp u sredu obezbedio oslobađanje Stivena Habarda iz Rusije, penzionisanog američkog nastavnika koji je bio zatvoren pod optužbom da se borio kao plaćenik u Ukrajini.

Takođe, ruski predsjednik Vladimir Putin pristao je u srijedu "u načelu" da nastavi trilateralne pregovore sa SAD i Ukrajinom nakon 10. novembra, potvrdio je Putinov savjetnik za spoljnu politiku Jurij Ušakov, prenosi Asošijeted pres.