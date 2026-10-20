Tramp ponovo javno kritikovao Zelenskog zbog završetka rata sa Rusijom.

Izvor: Ukraine Presidents Office / Alamy / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp se obratio večeras javnosti u Beloj kući povodom svih aktuelnih tema sa posebnim fokusom na rat u Ukrajini koji je ponovo prethodnih dana dospio u žižu svetske javnosti. Ponovo je javno kritikovao Ukrajinu i njenog predsjednika Volodimira Zelenskog, navodi kako "Ukrajina mora da napravi dogovor" o kraju rata sa Rusijom, prenosi "Skaj Njuz".

"Ukrajina mora da želi da se okonča rat. Želimo da Volodimir Zelenski sklopi dogovor.

Volio bih da vidim možemo li postići dogovor. Dali smo mnogo Ukrajini, a zauzvrat nismo dobili apsolutno ništa.

Rusija je velika mašina. Oni samo nastavljaju da napreduju. Zauzeli su veoma veliki dio teritorije", izjavio je Tramp obraćajući se novinarima u Ovalnoj kancelariji Bijele kuće.

Trump: “Russia is a great power. Ukraine is not.”“Zelensky needs to want to end this war, and if he doesn’t, I think it will be very bad.The Russians continue to advance. They have unlimited manpower.We’ve given Ukraine enormous amounts of money. In return, all we’ve gotten is high diesel prices.” — NEXTA (@nexta_tv)October 20, 2026

Danas je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski bio u Oslu, prestonici Norveške, u poseti premijeru Norveške Jonasu Gara Sterau, a sastanku je prisustvovao i finski predsednik Aleksander Stub. Zelenski je u zajedničkom obraćanju istakao da je spreman za direktne pregovore sa Rusijom i da nikakve važne odluke ne mogu da se donose bez Ukrajine i njenog predstavnika.

Otkrio je da se razgovaralo i o Članu 5 NATO pakta koji se odnosi na kolektivnu odbranu. Sjutra, u četvrtak 21. oktobra, u Moskvu u Rusiju ide Stiv Vitkof, specijalni izaslanik Trampa, koji bi trebalo da preda ruskoj strani bezbjednosne garancije koje bi Ukrajina imala.

Vidi opis "Rusija je mašina, od Ukrajine nismo dobili ništa": Tramp ponovo napao Zelenskog pred kamerama (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Da podsjetimo, Sjedinjene Američke Države su ukinule novi paket sankcija Rusiji nakon čega je izbio novi verbalni sukob američkog predsjednika Donalda Trampa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Tramp je čak izjavio da je ruski predsjednik Vladimir Putin “više doprinio miru” što je Zelenskog dodatno razbjesnilo, pa su odnosi njih dvojice ponovo vrlo loši.