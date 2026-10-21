Zelenski spreman na zamrzavanje trenutnih linija fronta kako bi se završio rat Rusije i Ukrajine.

Izvor: Profimedia

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je spreman da se "zamrznu" linije fronta kako bi se što prije završio rat u Ukrajini. Ovo je Zelenski izjavio danas u intervjuu za "Fox News", dan nakon što je otkriveno da je Evropa spremna da direktno pregovara sa Rusijom o završetku rata, a pred predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom su dvije opcije za kraj rata sa Ukrajinom.

Novinar: Da li biste prihvatili sporazum prema kom bi se front trenutno "zamrznuo"? I dalje biste zadržali oko 75 odsto teritorije Ukrajine, da li biste prihvatili takav dogovor?

Volodimir Zelenski: Da, ako je potrebno da se "zamrzne" front i da se zaustavimo tu gdje jesmo, mislim da je to pravi način za kraj rata.

⚡️ BREAKING: Zelensky says he agrees to freezing the conflictJournalist: “Would you accept a peace deal that freezes everything the way it is right now? Where you still keep 75% or more of your country? Regardless of how it started. Would you accept where it is right now?”Ukrainian President: “Yes, if we right now we have to freeze and I think this is real way to end this war.” — NEXTA (@nexta_tv)October 21, 2026

Danas je Putin u Moskvi, prijestonici Rusije, dočekao Stiva Vitkofa, specijalnog izaslanika američkog predsjednika Donalda Trampa. Na tet-a-tet sastanku su pregovarali o mogućim načinima završetka rata Rusije i Ukrajine, kao i o mogućim bezbjednosnim garancijama.

Vidi opis Putin na korak od pobjede u Ukrajini? Zelenski pristao na jedan uslov za kraj rata sa Rusijom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Spominju se dva scenarija za kraj rata u Ukrajini - zamrzavanje fronta uz garanciju da Ukrajina neće nikada postati NATO članica, dok drugi scenario predviđa da Ukrajina preda Donbas u potpunosti Rusiji, ali da zauzvrat postane članica NATO pakta. Dosad se Rusija zvanično nije oglasila o ovim predlozima, dok je Zelenski u razgovoru za "Fox News" nagovijestio da bi pristao na zamrzavanje trenutnih linija fronta, ali u tom slučaju Ukrajina ne bi postala nikada članica NATO pakta.

Prvi scenario - Zamrzavanje trenutnih linija fronta uz garancije da Ukrajina nikada neće postati članica NATO pakta

Drugi scenario - Ukrajina preda Donbas u potpunosti Rusija, a zauzvrat postaje ekspresni član NATO saveza

Rusija se zasad zvanično nije oglašavala ni o jednom od dva moguća scenarija za kraj rata u Ukrajini. Međutim, dio javnosti u Ukrajini oba scenarija doživljava kao “izdaju”, dok bi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski možga mogao da obezbijedi javnu podršku za jedan od dva scenarija, ali trenutno nije poznato koja opcija je njemu bliža i prihvatljivija.