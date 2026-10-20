Na planinarskoj stazi u Poljskoj, majka je ostavila dvoje djece da čekaju dok je ona nastavila sama ka vrhu.

Izvor: Profimedia

Jedna majka je u subotu ostavila svoje dvoje djece same na planinarskoj stazi na planinama Bješčadi na jugu Poljske jer su "kmečala", a ona je željela da sama stigne do vrha.

"Nalazimo se blizu mjesta gdje se plava i žuta staza razdvajaju iznad Mučnog. Planinarimo sa grupom iz ogranka PTTK-a u Žešovu. Odjednom čujemo prodoran jecaj i dječji vrisak. Zaustavljamo se, a dva dječaka – rasplakani osmogodišnjak i njegov četrnaestogodišnji brat – stoje zbunjeni pored staze", napisao je žešovski ogranak Poljskog turističko-planinarskog društva (PTTK) na svom Fejsbuk profilu, piše Euronews.

"Saznajemo da ih je majka ostavila i produžila sama ka vrhu (do koga sa ove tačke ima oko sat vremena hoda). Rekla im je da, ako kmeče i ne žele da hodaju, sačekaju petnaest minuta“, nastavlja se u objavi.

Dječaci su ostavljeni da čekaju sami znatno duže od 15 minuta.

"Bez preispitivanja, bez osjećaja krivice"

Uslovi na stazi bili su loši; kako navodi autor objave PTTK-a, gusta magla se spustila na to područje, što je navelo šokirane turiste da zbrinu dječake.

"Nakon petnaestak minuta pojavljuje se žena atletske građe. Mlađi sin je hvata za ruku i prestaje da plače. Kada smo joj ukazali na to kako je mogla da ostavi maloljetnu djecu samu na planini, u takvim vremenskim uslovima, ona hladnokrvno odgovara da je otišla samo na trenutak, da je željela da ide više i da su je oni primoravali da odustane od ostvarenja zacrtanog cilja“, navodi PTTK.

PTTK je kritikovao ženu zato što nije pokazala "nikakav osjećaj krivice".

"Iznuđeno 'izvini' prelazi preko njenih usana tek kada sam rekao da bi ovo moglo dovesti do prijave tužilaštvu. Moj odgovor, da ne treba da se izvinjava meni već djeci, nailazi na odsustvo bilo kakve reakcije...", napisao je autor objave.

Incident je prijavljen lokalnim vlastima i izazvao je talas ogorčenja u poljskoj javnosti po pitanju roditeljske odgovornosti i bezbjednosti na planinskim stazama.