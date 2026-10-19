Vođa vjerske grupe i njegovi sledbenici, proglašeni su krivim u Keniji za ubistvo 191 osobe, koje su natjerali na smrtonosno izgladnjivanje, dok je u masovnim grobnicama pronađeno više od 400 tijela.

Izvor: Rina

Sud u Keniji proglasio je krivim vođu vjerske grupe Paula Makenzija i još tridesetak njegovih sledbenika za ubistvo 191 osobe, među kojima je bilo čak 190 djece. Riječ je o jednom od najtežih slučajeva masovnog stradanja povezanih sa ekstremnim vjerskim pokretima u novijoj istoriji, prenosi Rojters.

Makenzi i ostali osuđeni kaznu će saznati 6. novembra. Bivši propovednik uhapšen je 2023. godine nakon dojave policiji, a nekoliko nedelja kasnije istražitelji su počeli da pronalaze tela u plitkim grobovima u šumi Šakahola, blizu obale na jugoistoku Kenije.

Prema navodima tužilaštva, Makenzi je preko svoje organizacije "Crkva međunarodne dobre vijesti", osnovao vjersku zajednicu koja je propovijedala skori kraj svijeta. Sledbenicima je naređivao da izgladnjuju sebe i svoju djecu do smrti kako bi prije kraja svijeta stigli u raj.

Makenzi je odbacio optužbe za ubistvo, tvrdeći da nikoga nije primoravao na izgladnjivanje, ali sud nije prihvatio njegovu odbranu.

Pronađeno više od 400 tijela, mnoga još nisu identifikovana

U šumi Šakahola do sada je pronađeno više od 400 tijela. Mnogi posmrtni ostaci bili su u poodmaklom stadijumu raspadanja, zbog čega je identifikovano svega 26 žrtava. Presuda se odnosi na smrt 191 osobe, dok se okolnosti stradanja ostalih žrtava i dalje istražuju.

Sudija Dajana Kavedza Močače, tokom ročišta koje je trajalo duže od osam sati, opisala je kako su pojedina djeca bila izolovana i ostavljena bez hrane, dok su njihovi roditelji to nijemo posmatrali.

Makenzi je prisustvovao izricanju presude u sudnici, sjedeći pored supruge koja je takođe među optuženima.

Suđenju su prisustvovali i članovi porodica stradalih u šumi Šakahola. Među njima je bio i šezdesetdvogodišnji Fransis Vanje, koji je u ovoj organizaciji izgubio osam članova porodice, uključujući dvoje unučadi.

"Za našu porodicu ovo je bilo izuzetno teško i ostavilo je duboke psihičke posljedice. Dugo sam čekao ovaj dan", izjavio je Vanje.

Pored samog suđenja, otvorilo se i pitanje kako je Makenzi mogao neometano da nastavi sa radom iako je policija za njega znala još od 2017. godine, kada je pretresla prostorije njegove vjerske grupe.

Vlasti su 2019. zatvorile njegovu crkvu, nakon čega se on preselio u šumu Šakahola. Predsjednik Kenije Vilijam Ruto još je 2023. godine izjavio da su državne institucije morale da spriječe smrt tolikog broja ljudi, preuzevši kao predsjednik odgovornost za propuste.

Djeca su prva morala da gladuju do smrti

Svjedočanstva ljudi upoznatih sa djelovanjem ovog pokreta ukazuju na to da je Makenzi masovno izgladnjivanje organizovao u tri faze. Prvo su trebala da umru djeca, zatim žene i mladi muškarci, a na samom kraju preostali muškarci. Makenzi, koji je prije propovjedničke karijere radio kao taksista, svojim sledbenicima je zabranjivao da djecu šalju u školu ili da traže ljekarsku pomoć u bolnicama.

Bivši pripadnici zajednice navode da je škole i bolnice nazivao satanskim ustanovama. Članovi ove grupe živjeli su u improvizovanim smještajima napravljenim od plastičnih folija i slame, a Makenzi je čitavo područje podijelio na sektore sa biblijskim nazivima, poput Jerusalima i Judeje.

Prvi detalji o ovoj tragediji dospjeli su u javnost sredinom marta 2023. godine, kada je jedan mještanin prijavio policiji da su njegov brat i snaja, po Makenzijevim uputstvima, izgladnjivanjem usmrtili sopstvenu djecu. Makenzi je tada priveden, ali je ubrzo pušten uz kauciju.

Prema riječima rođaka žrtava, čim se našao na slobodi, pomjerio je najavljeni datum kraja svijeta na još raniji termin. Policija ga je ponovo uhapsila u aprilu 2023. godine, kada je i započela detaljna pretraga šume Šakahola i ekshumacija masovnih grobnica.

Tereti se i za smrt još 52 osobe

Makenzi se suočava sa dodatnim optužbama povezanim sa smrću svojih sledbenika, uključujući i djela koja se kvalifikuju kao terorizam. On sve ove optužbe odbacuje.

Tužilaštvo takođe tvrdi da je Makenzi, čak i dok se nalazio u pritvoru, nastavio da šalje instrukcije koje su dovele do smrti još 52 osobe u selu Kva Binzaro, udaljenom oko 30 kilometara od šume Šakahola. U tom odvojenom postupku Makenzi se izjasnio da nije kriv.