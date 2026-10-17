Predstavnici Ukrajine, SAD i Rusije mogli bi da se sastanu tokom samita G20 u Majamiju u decembru, ali Moskva i Vašington još nisu potvrdili susret, izjavio je Vladimir Zelenski.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Predstavnici Ukrajine, SAD i Rusije mogli bi se sastati tokom samita grupe G20 u Americi, ali Vašington i Moskva još nisu potvrdili susret, rekao je danas ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski.

Grupa G20 koja obuhvata Ameriku i Rusiju, ali ne i Ukrajinu, treba da održi samit u Majamiju u decembru.

"Sastanak bi se mogao desiti u Americi tokom sastanka G20, ali nije bilo potvrde od Rusije ili Amerike. Susret bi se mogao desiti i u nekoj evropskoj državi", naveo je Zelenski tokom razgovora sa novinarima putem društvene mreže "Voc ap".

Prema njegovim riječima, ovaj sastanak bi se mogao desiti u nekoj od bliskoistočnoj zemlji.

Ukrajinski predsjednik istakao je da su ukrajinski pregovarači juče razgovarali sa američkim zvaničnicima, ali nije objavio druge detalje. On je, takođe istakao da Evropa treba da ima sopstvenu liniju za razgovore sa Rusijom.