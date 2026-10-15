Rusija je optužila Ukrajinu za napad na rafineriju nafte južno od Moskve, nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski najavio nastavak udara na rusku energetsku infrastrukturu i optužio SAD za pritiske na Kijev.

Izvor: Pou/Ropi / Zuma Press / Profimedia

Rusija je optužila Ukrajinu za napad na rafineriju nafte nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da će Kijev nastaviti udare na ruska energetska postrojenja, koji su prethodno bili obustavljeni na zahtjev Sjedinjenih Američkih Država, prenosi BBC.

Zelenski je rekao da je tokom tri dana ograničio napade, dok je Rusija nastavila da gađa ukrajinsku energetsku infrastrukturu.

"Završili smo s tim", poručio je Zelenski u razgovoru za "Fajnenšel tajms".

Ukrajinski predsjednik optužio je SAD da su obustavile razmjenu obavještajnih podataka o ruskim napadima kako bi izvršile pritisak na Kijev da potpuno prekine udare na rusku energetsku infrastrukturu. Prema njegovim tvrdnjama, takva odluka uslijedila je nakon što je Vašington postigao sporazum o uvozu ruskog dizela.

Zelenski je takođe ocijenio da su ograničenja satelitskih usluga Starlink, koje koristi ukrajinska vojska, uvedena namjerno.

Moskva tvrdi da je spriječen veliki napad

Kremlj je u međuvremenu saopštio da je Kijev u četvrtak rano ujutru "pokušao da izvede napad velikih razmjera" na rafineriju južno od Moskve.

Prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, presretnute su četiri rakete i desetine dronova, dok su djelovi oborenih projektila izazvali požar u rafineriji u Rjazanju.

Zelenski je istovremeno izjavio da su desetine ukrajinskih gradova tokom prethodnog dana bile izložene ruskim napadima.

Ukrajinski predsjednik ranije je rekao da bi pristao na takozvano "energetsko primirje", koje je američki predsjednik Donald Tramp najavio u nedelju, pod uslovom da ga poštuje i Moskva.

Međutim, optužio je Rusiju da je svega nekoliko sati nakon najave predloženog sporazuma nastavila napade, zbog kojih su stotine hiljada Ukrajinaca ostale bez električne energije.

Kremlj nikada nije saopštio da je prihvatio taj dogovor.

Zelenski optužio SAD za izdaju

Na pitanje Pirsa Morgana u srijedu uveče da li se osjeća izdanim zbog poteza Vašingtona, Zelenski je odgovorio potvrdno.

Ukrajinski predsjednik rekao je za "Fajnenšel tajms" da su američki zvaničnici upozorili predstavnike Kijeva da će im uskratiti obavještajne podatke ukoliko ne obustave napade.

"Ako ne zaustavite napade, blokiraćemo obavještajne podatke", prenio je Zelenski navodnu poruku američke strane.

Ukrajinska vojska u velikoj mjeri zavisi od američkih sistema ranog upozoravanja na ruske vazdušne napade, koji omogućavaju protivvazdušnoj odbrani da pravovremeno reaguje.

Istovremeno, satelitska internet veza Starlink koristi se u brojnim vojnim operacijama, uključujući upravljanje dronovima i zaštitu vazdušnog prostora.

Nakon što je u utorak neočekivano ograničena brzina kretanja dronova pri kojoj mogu da održavaju Starlink vezu, pojavile su se pretpostavke da je reč o tehničkom problemu.

Međutim, vlasnik kompanije Spejs eks Ilon Mask nagovestio je da iza ograničenja stoji Trampova administracija.

Tramp je negirao da je obustavio razmjenu obavještajnih podataka.

"To nije bio tehnički problem, već nečija volja", rekao je Zelenski za "Fajnenšel tajms".

Izvori iz ukrajinskog Ministarstva odbrane rekli su za BBC da je u četvrtak rano ujutru ponovo uspostavljen rad sistema Starshield tokom kretanja, odnosno vojne verzije Starlinka.

Dodali su da nadležni i dalje pokušavaju da utvrde razloge i okolnosti prethodnih ograničenja.

Vojnik ukrajinske jedinice za izviđanje dronovima, predstavljen kao Neo, izjavio je za BBC Radio 4 da bi svako namjerno ograničavanje Starlink mreže predstavljalo "izdaju".

Zelenski postavio uslov za prekid napada na rusku naftnu infrastrukturu

Zelenski je razgovarao sa novinarima "Fajnenšel tajmsa" tokom posete Londonu u sredu, kada se sastao i sa britanskim premijerom Endijem Bernamom u Dauning stritu.

Britanski premijer najavio je ubrzanje isporuke lakih višenamjenskih raketa Ukrajini.

Evropski lideri takođe su pružili podršku Zelenskom, a očekuje se da će pitanje američko-ukrajinskih odnosa biti jedna od glavnih tema samita u Briselu u četvrtak.

Ukrajinski predsjednik rekao je da će Kijev obustaviti napade na rusku naftnu infrastrukturu samo ukoliko SAD obezbijede dodatne rakete za protivvazdušne sisteme Patriot.

Ukrajina se suočava sa nestašicom američkih sistema protivvazdušne odbrane, naročito nakon što je rat u Iranu doveo do trošenja značajnih zaliha naoružanja.

Zelenski je u razgovoru za britanski list zauzeo oštriji stav prema Vašingtonu, ocijenivši da američki predsjednik Donald Tramp pokazuje naklonost prema autoritarnim liderima poput ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Dodao je da nije njegova odgovornost da popravlja američko-ukrajinske odnose nakon događaja iz prethodne nedelje.

"Mi nismo uništili nikakve odnose", poručio je Zelenski.

Sporazum Rusije i SAD izazvao nezadovoljstvo Kijeva

Odnosi Trampa i Zelenskog bili su napeti i ranije.

Nakon povratka u Bijelu kuću prošle godine, dvojica predsjednika imali su žustar sastanak u Ovalnom kabinetu, tokom kojeg je Tramp sugerisao da upravo Zelenski predstavlja glavnu prepreku postizanju mirovnog sporazuma.

Ukrajinski predsjednik od tada je pokušavao da održi diplomatsku ravnotežu, pokazujući spremnost za sporazume uz posredovanje SAD, ali insistirajući da uslovi eventualnog mira moraju biti pravedni.

Ipak, kritikovao je nedavni sporazum Rusije i SAD o plasiranju 300.000 tona dizela na američko i svjetsko tržište, ocijenivši da

Vašington na taj način praktično ulaže u ruske ratne napore.

Sporazum je dio Trampovih pokušaja da snizi cijene goriva u SAD uoči izbora za Kongres, nakon višemjesečnih ekonomskih i političkih posledica rata u Iranu.

Taj sukob doveo je do naglog rasta cijena benzina, a naročito dizela, što se negativno odrazilo na podršku američkom predsjedniku.

"Pitanje je kada će biti sledeći sporazum. Možda će biti gas. Sigurno će biti gas", rekao je Zelenski.

Ukrajinski predsjednik smatra da ograničavanje američke podrške Kijevu nije slučajno, naročito u trenutku kada Rusija nastavlja napade.

Ukrajinski zvaničnici naveli su da nisu bili unapred obaviješteni o ograničenju brzine kretanja pri kojoj Starlink održava internet vezu.

Vojna verzija sistema, Starshield, obezbjeđuje se Ukrajini na osnovu ugovora sa američkim Ministarstvom odbrane.

BBC je zatražio komentar Bijele kuće i Pentagona.

Više od 850 dronova napalo Ukrajinu

U međuvremenu, lokalni zvaničnici saopštili su da je najmanje 13 ljudi poginulo širom Ukrajine u ruskim napadima tokom prethodnog dana.

Zelenski je te udare opisao kao "neprekidne" i velike po obimu, navodeći da je više od 850 dronova lansirano na desetine ukrajinskih gradova i naselja.

Najmanje tri osobe poginule su u centralnoj Kirovogradskoj oblasti, koja je, prema navodima lokalnih vlasti, pretrpjela najveći napad od početka ruske invazije 2022. godine.

Tokom desetosatnog napada na tu oblast lansirano je gotovo 360 dronova.

Žrtve su prijavljene i u Donjeckoj, Hersonskoj i Volinjskoj oblasti.

"Jasno je da je Rusija namerno pojačala ove napade, koristeći ublažavanje sankcija i pokušaje da se izvrši pritisak na Ukrajinu", napisao je Zelenski na društvenim mrežama.