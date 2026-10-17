Ruske snage izvele su tokom noći masovne napade na više industrijskih i energetskih objekata u Ukrajini, a prema navodima agencije TASS, pogođen je i teretni brod koji je prevozio vojnu opremu.

Izvor: Eugene KOTENKO / AFP / Profimedia

Ruske snage izvele su tokom noći masovne udare na velika metalurška preduzeća, fabriku transformatora i energetski objekat u Krivom Rogu, Zaporožju i Žitomiru, prenosi ruska državna novinska agencija TASS.

Prema navodima ruskih izvora, pogođeni objekti korišćeni su za potrebe ukrajinskog vojnoindustrijskog sektora i ukrajinske vojske.

Napadi na metalurška postrojenja

U Krivom Rogu pogođena je metalurška fabrika, koju TASS opisuje kao najveće ukrajinsko metalurško preduzeće koje snabdijeva vojnoindustrijski sektor metalnim proizvodima.

U Zaporožju je, prema istom izvoru, pogođena željezara "Zaporožstalj", jedno od najvećih metalurških preduzeća u Ukrajini, koje posluje u okviru SCM grupe biznismena Rinata Ahmetova.

Aftermath of an overnight Russian KAB glide-bomb strike on a residential apartment building in Kherson City.At least one civilian was killed and 12 others injured. Another 7+ KAB glide-bombs strike other targets in the city. https://t.co/nT6lEl9kcw — AMK Mapping (@AMK_Mapping_)October 17, 2026

Prema ranijim podacima, godišnja proizvodnja ove fabrike iznosila je 1,44 miliona tona sirovog gvožđa i više od 1,3 miliona tona valjanog čelika.

Kako navodi TASS, proizvodi fabrike u velikoj mjeri korišćeni su za potrebe vojne industrije.

Pogođeni trafostanica i fabrika transformatora

U Žitomiru je, prema navodima ruske agencije, pogođena trafostanica koja učestvuje u distribuciji električne energije iz zapadnih u centralne regione Ukrajine, radi obezbjeđivanja rada ukrajinskih vojnoindustrijskih preduzeća.

U Zaporožju je napadnuto i industrijsko preduzeće "Zaporožtransformator", koje proizvodi uljne energetske transformatore naponskog nivoa od 220 do 750 kilovolti.

Od 2022. godine ovom fabrikom upravlja Ministarstvo odbrane Ukrajine, a prema tvrdnjama TASS-a, koristi se za potrebe ukrajinske vojske.

Napadnut i teretni brod

Ruska agencija navodi i da je tokom napada na moru pogođen brod za prevoz suvog tereta koji je prevozio vojni teret prema luci Odesa.

U izvještaju nisu navedeni detalji o stepenu oštećenja broda, eventualnim žrtvama niti o njegovoj tačnoj lokaciji u trenutku udara.