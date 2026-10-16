Generalni sekretar NATO-a Mark Rute poručio je tokom posjete Estoniji da Rusija trenutno ne predstavlja neposrednu vojnu pretnju, ali da je Alijansa spremna da brani svaki centimetar teritorije svojih članica.

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Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je tokom posjete Estoniji da Alijansa trenutno ne vidi neposrednu vojnu prijetnju iz Rusije, ali je upozorio da Moskva i dalje predstavlja dugoročnu opasnost po bezbednost evropskih zemalja.

Rute je ocijenio da Rusija trenutno "nije u najboljoj kondiciji", dok je hibridne aktivnosti koje Moskva sprovodi u Evropi nazvao "pokazateljem slabosti".

Prema njegovim riječima, NATO trenutno ne primećuje koncentrisanje ruskih snaga koje bi mogle da budu upotrebljene za upad na teritoriju neke od država članica.

Međutim, naglasio je da bi Alijansa odmah reagovala ukoliko bi takve pripreme bile primjećene.

"Ako Rusi budu toliko nerazumni da napadnu, reagovaćemo", poručio je Rute.

"Branićemo svaki centimetar teritorije NATO-a"

Govoreći o spremnosti Alijanse da odgovori na eventualnu rusku agresiju, Rute je naglasio da NATO već ima razrađene planove odbrane.

„Zato neću dublje ulaziti u tu temu, ali možete biti sigurni da ćemo se braniti. Branićemo svaki centimetar teritorije država NATO-a, bez obzira na to da li tamo žive ljudi ili ne, bilo da je riječ o području nedaleko od Pariza, Talina, Vašingtona ili Otave. Pripremili smo sve neophodne planove i spremni smo. Naše isturene kopnene snage raspoređene su duž čitavog istočnog krila NATO-a“, istakao je Rute.

Generalni sekretar NATO-a podsjetio je i na izjavu generala Aleksusa Grinkeviča, komandanta NATO snaga u Evropi, koji je ranije govorio o mogućem vojnom odgovoru na napad, prenio je ONET.

Grinkevič je u ponedjeljak poručio da bi, u slučaju pokušaja napada na bilo koju članicu Alijanse, NATO snage potpuno uništile „apsolutno sve“ što bi bilo upotrijebljeno za agresiju.

Obavještajne službe država članica NATO-a više puta su upozoravale na mogućnost ruskog napada, ali su istovremeno naglašavale da ne primjećuju pripreme za vojnu operaciju u neposrednoj budućnosti.

NATO najavio odgovor na hibridne prijetnje

Rute je takođe poručio da Alijansa raspolaže svim neophodnim sredstvima za suprotstavljanje hibridnim prijetnjama iz Rusije.

Prema njegovoj ocjeni, Moskvi bi odgovaralo da zemlje NATO-a neprestano raspravljaju o tim aktivnostima, izražavaju zabrinutost i organizuju konferencije za medije.

„Ali mi to nećemo raditi. Reagovaćemo tamo gdje bude potrebno. Nećete uvijek vidjeti naše odgovore, oni neće uvijek biti javno objavljeni i neće se svaki put zasnivati na principu 'oko za oko'. Ponekad će naša reakcija biti simetrična, a ponekad potpuno drugačija“, najavio je Rute.

Njegove izjave dolaze u trenutku kada NATO nastavlja da prati ruske vojne i hibridne aktivnosti, posebno na istočnom krilu Alijanse.