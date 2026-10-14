Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je u Talinu da Alijansa ne vidi neposrednu prijetnju, niti ima ikakve dokaze da Rusija planira napad na neku od država članica.

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Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je danas da NATO ne vidi neposrednu prijetnju po svoju teritoriju i da nema dokaza da Rusija namerava da napadne neku članicu Alijanse, piše Tačno.

Rute je tokom posjete Talinu pohvalio Estoniju zbog izdvajanja pet odsto bruto domaćeg proizvoda za odbranu i podrške Ukrajini, ističući da ta zemlja postavlja standarde za ostale članice NATO-a, prenio je estonski javni servis.

On je dodao da ruski hibridni napadi neće zastrašiti saveznike.

Estonski premijer Kristen Mihal je rekao da bi članstvo Ukrajine u NATO-u dugoročno predstavljalo najsnažniju bezbjednosnu garanciju za Estoniju.

On je najavio da će njegova zemlja ove godine za vojnu pomoć Ukrajini izdvojiti 0,28 odsto BDP-a, u poređenju sa 0,35 odsto prošle godine.

Pristupanje Ukrajine NATO-u trenutno nije na dnevnom redu, zbog protivljenja pojedinih članica, među kojima su i Sjedinjene Američke Države.

U međuvremenu, inicijativa PURL usmjerena je na obezbjeđivanje američkog naoružanja za Ukrajinu, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane.

Takođe je navedeno i da evropske zemlje nastoje da ojačaju sopstvenu odbrambenu industriju, dok bezbjednosna pitanja u Baltičkom moru i Ormuskom moreuzu dodatno ukazuju na značaj zaštite pomorskih puteva.