Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, riječ je o drugoj najtežoj epidemiji ikada zabilježenoj na globalnom nivou.

Izvor: str / Xinhua News / Profimedia

Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 9.000, dok je od posljedica ove bolesti preminula 4.381 osoba.

Prema zvaničnim podacima kongoanskog Instituta za javno zdravlje, ukupan broj zaraženih dostigao je 9.066. Terenski timovi za hitne intervencije uložu maksimalne napore kako bi usporili širenje zaraze u nekoliko aktivnih žarišta, prenosi Rojters.

Aktuelna epidemija, koju izaziva soj Bundibugio, proglašena je u maju i u međuvremenu je izrasla u najveću i najsmrtonosniju u istoriji Konga, nadmašivši po razmjerama prethodni talas koji je trajao od 2018. do 2020. godine. Dodatni problem predstavlja činjenica da za ovaj specifični soj virusa trenutno ne postoje odobrena vakcina niti provjerena terapija.

Druga najteža epidemija u istoriji svijeta

Podaci Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da je ovo druga najteža epidemija ebole ikada zabilježena na globalnom nivou.

Pogubnija od nje bila je samo velika kriza u zapadnoj Africi od 2014. do 2016. godine, kada je u Gvineji, Liberiji i Sijera Leoneu zaraženo više od 28.600 ljudi, dok je bitku sa bolešću izgubilo preko 11.000 oboljelih.

Vidi opis Umre skoro svaka druga zaražena osoba: Najgora epidemija u istoriji Konga, crni bilans dramatično raste Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jospin Mwisha / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Jospin Mwisha / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Jospin Mwisha / AFP / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Seros MUYISA / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: str / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: str / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Zaraza se u međuvremenu prelila i van granica Konga. Uganda je ranije ove godine zabilježila 20 slučajeva i dva smrtna ishoda, ali je u avgustu zvanično proglasila kraj epidemije na svojoj teritoriji.

Prošle nedelje i Kenija je potvrdila prvi uvezeni slučaj, reč je o kenijskom državljaninu koji je stigao iz Konga preko Ugande, a koji je ubrzo preminuo u bolnici u Najrobiju.