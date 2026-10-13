Putnički avion kompanije "Delta erlajns" odmah po slijetanju preusmjeren je u izolovanu zonu piste, gdje su specijalne jedinice započele hitnu evakuaciju i detaljan pretres letjelice.

Izvor: dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia

Putnici na letu kompanije "Delta erlajns" hitno su evakuisani po sletanju na aerodrom "Ben Gurion" u Tel Avivu, nakon što je stigla anonimna dojava da se u avionu nalazi eksplozivna naprava.

Prijetnja bombom na jutrošnjem letu iz Njujorka za Tel Aviv podigla je na noge sve aerodromske i bezbjednosne službe. Letjelica je odmah po slijetanju preusmerena u izdvojeni, bezbjedni dio piste, gdje su specijalni kontradiverzioni timovi započeli detaljan pretres aviona, prenosi "Miror".

Putnici su u najkraćem roku evakuisani i prebačeni u zgradu terminala, a zvaničnici su potvrdili da niko nije bio u neposrednoj opasnosti. Izraelski list "Džeruzalem post" prenio je preliminarne procjene da je riječ o lažnoj uzbuni.

Nakon opsežne provjere letjelice i prtljaga, utvrđeno je da u avionu nema nikakvih sumnjivih predmeta, potvrdio je izraelski portal Ynetnews.

"Incident je okončan bez bezbjednosnih nepravilnosti. Saobraćaj na aerodromu vraćen je u redovne tokove", saopštila je Uprava aerodroma.

Ova uzbuna uslijedila je svega 10 dana nakon teškog incidenta na letu kompanije "Flajdubai" iz Ujedinjenih Arapskih Emirata za Tel Aviv.

Taj avion je prinudno preusmjeren usred leta pošto je kopilot, 29-godišnji državljanin Omana Hamam el Hamami, sjekirom za vanredne situacije iz kokpita napao kapetana leta, indijskog pilota Smita Mačara.

El Hamami je optužen da je planirao da sruši putnički avion na tlo Izraela, u terorističkom napadu nalik onima od 11. septembra.

Ranjeni kapetan Mačar uspio je u presudnom trenutku da otključa vrata pilotske kabine, što je omogućilo putnicima da ulete unutra i savladaju napadača. Dvojica pilota koji su se u tom trenutku nalazili na letu iako su bila van dužnosti utrčala su u kokpit i preuzela kontrolu nad avionom koji je već bio u naglom, opasnom poniranju. Pravim čudom, svih 182 putnika prošlo je bez težih povreda.