Na letu iz Dubaija za Tel Aviv došlo je do sukoba između pilota i kopilota, što je izazvalo vanrednu situaciju.

Izvor: MONDO/Lana Stošić

Snimak jedne putnice sa zamalo kobnog leta iz Dubaija za Tel Aviv, prikazuje trenutak nakon što je avion, u čijem je kokpitu došlo do sukoba između pilota i kopilota, naglo krenuo da ponire.

Tuča između pilota bila je razlog za vanrednu situaciju na letu kompanije "Flajdubai" iz Dubaija za Tel Aviv, koji je danas preusmjeren i sletio u Saudijskoj Arabiji, prenose izraelski mediji, prvo navodeći da je pilot bio Rus, a kopilot Ukrajinac. Međutim, ta informacija je bila netačna.

Avio-kompanija je kasnije potvrdila da je tokom leta došlo do incidenta kada je pilot nožem napao kopilota u pokušaju da preuzme kontrolu nad letjelicom sa više od 100 putnika iz Izraela.

Prema podacima o praćenju leta, avion je pao preko 4.260 metara za manje od 30 sekundi. Snimak jedne od putnica sa leta objavio je na "X" ratni dopisnik "Tajms of Izrael" Emanuel Fabijan:

Footage taken by a passenger aboard the flydubai flight from Dubai to Tel Aviv after the plane took a rapid plunge.pic.twitter.com/O3vd5644pL — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian)September 30, 2026

Avion na letu FZ1073, sa više od 100 izraelskih putnika, prvo je emitovao kod 7700, koji označava opštu vanrednu situaciju, a potom kod 7500, koji ukazuje na otmicu ili drugo nezakonito ometanje leta, ali se kasnije ispostavilo da nije riječ o otmici, već o sukobu između pilota u avionu, saopštili su izraelski zvaničnici i izvori odbrane, prenio je "Jerusalim post".

Another video clip taken by a passenger aboard the flydubai flight from Dubai to Tel Aviv shows the plane taking a rapid plunge.



According to flight tracking data, the plane dropped more than 14,000 feet in under 30 seconds.pic.twitter.com/wtiqBYhEw1 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian)September 30, 2026

Jedan od putnika koji se umiješao u incident je bio prekriven krvlju:

First footage from the plane



One of the passengers is covered in blood after fighting with the pilot.



The Tel Aviv–Dubai flight was able to land by a lucky coincidence: there were other pilots on board who were travelling on a business trip. They helped bring the airliner to an…https://t.co/3bhDuJwNyvpic.twitter.com/iCmWssWWWG — NEXTA (@nexta_tv)September 30, 2026

Prema svjedočenjima Izraelaca u avionu, izraelski putnici su preuzeli kontrolu nad incidentom i "neutralisali opasni faktor".

Kako se odigrala drama

Avion Boing 737, za koji su izraelski zvaničnici rekli da je imao između 160 i 180 putnika, emitovao je opšti signal za vanredno stanje oko dva i po sata nakon polijetanja iz Dubaija, prema veb-sajtu za praćenje letova "Flightradar24".

Skrenuo je ka Saudijskoj Arabiji dok je letio iznad jordanskog vazdušnog prostora, emitujući još jedan signal za vanredno stanje koji je ukazivao na ono što je poznato kao moguće nezakonito miješanje.

Avion je ponovo emitovao početni signal za vanredno stanje prije nego što je kasnije sletio na aerodrom Tabuk u Saudijskoj Arabiji.

Podaci aviona su pokazali da se iznenada i brzo spustio za skoro 14.000 stopa za manje od 30 sekundi prije prvog signala za vanredno stanje. Nije odmah bilo jasno ko je emitovao signale za vanredno stanje.

✈️ The complete flight path of the plane - from Dubai to Jordan, the activation of the signal, and the moment it disappeared from radar.https://t.co/87NNqHkHTlpic.twitter.com/etjfrAYgei — TheGlobalDecoder (@TGD_06)September 30, 2026

Aerodrom Tabuk je saopštio da je avion sletio u 9.45 ujutru po lokalnom vremenu i da su oba pilota prevezena u bolnicu nakon što su zadobila povrede.

Iz kancelarije izraelskog premijera saopšteno je da je situacija „pod kontrolom“ i da se preduzimaju koraci da se putnici dovedu u Izrael.