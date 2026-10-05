Kopilot Flajdubaija mjesecima je planirao da sruši avion na aerodrom u Tel Avivu, a nakon neuspelog napada sekirom na kapetana u UAE mu sada prijeti smrtna kazna.

Izvor: linkedin/printscreen/Israel foreign ministry

Kopilot koji je prošle nedelje napao kapetana aviona kompanije Flajdubai sekirom i pokušao da preuzme kontrolu nad letjelicom namjeravao je da je sruši na međunarodni aerodrom Ben Gurion u blizini Tel Aviva, objavili su izraelski mediji, pozivajući se na informacije iz istrage.

Prema izvještajima izraelskog Kanala 12 i Ynet-a, dvadesetdevetogodišnji državljanin Omana Hamam el-Hamami navodno je rekao istražiteljima da je, nakon što je savladao kapetana, planirao da nastavi let kao da se ništa nije dogodilo.

Od jula planirao napad

Prema pisanju izraelskih medija, njegova namjera je bila da dobije sva potrebna odobrenja za slijetanje i da tek u završnoj fazi prilaza udari Boingom u zgradu ili drugi avion na aerodromu. To bi izraelskim vlastima ostavilo vrlo malo vremena da shvate šta se dešava i reaguju.

Izvor: linkedin printscreen

Istraga je, prema istim izvještajima, pokazala da Hamami nije djelovao impulsivno. Poslednjih mjeseci je nekoliko puta sletio na Ben Gurion kao član posade, a tokom dolaska u junu je navodno detaljno proučio aerodrom i pripremio napad. Prvobitno je planirao da izvrši napad u julu, ali ga je otkazao u poslednjem trenutku jer je njegov prijatelj bio među članovima posade. Odlučio je da sačeka sledeću priliku.

Kanal 13 je objavio još jedan detalj iz istrage. Hamami je, prema njihovom izvještaju, rekao istražiteljima da je svjesno tražio posao u avio-kompaniji koja leti za Tel Aviv i da je zato izabrao Flajdubai.

Izraelski istražitelji još nisu lično intervjuisali Hamamija. Kanal 12 izvještava da su informacije Izraelu proslijedili saudijski i emiraćanski istražitelji, tako da detalji njegovog svjedočenja još nisu zvanično i nezavisno potvrđeni.

Zamolio pilota da se pomoli, pa ga napao

Napad se dogodio 30. septembra na letu FZ1073 iz Dubaija za Tel Aviv. Kapetan aviona, Indijac Smit Mačar, rekao je da ga je kopilot iznenada napao otpozadi oko pet minuta nakon što je zatražio dozvolu da se pomoli. Hamami ga je udario sekirom za hitne slučajeve koja se nalazila u kokpitu.

Izvor: Israel foreign ministry

Teško povrijeđeni Mačar je uspio da otvori vrata kokpita, omogućivši članovima posade i putnicima da uđu i savladaju napadača.

Tokom borbe, avion je naglo počeo da gubi visinu. Prema podacima Flightradar24 koje je analizirao Rojters, izgubio je više od 16.000 stopa (skoro pet kilometara) visine za nešto više od 30 sekundi. Nakon što je kapetan uspio da otvori kokpit, nekoliko putnika je savladalo Hamamija, a kontrolu nad avionom su potom preuzela dva pilota koja su se u tom trenutku nalazila među putnicima.

Avion je preusmjeren ka Tabuku u Saudijskoj Arabiji, gdje je bezbjedno sletio. U avionu je bilo više od 170 putnika i članova posade, većinom Izraelaca. Niko od putnika nije poginuo.

"Bio je to pokušaj terorističkog napada"

Ujedinjeni Arapski Emirati su potom zvanično objavili da istražuju Hamamijev napad kao pokušaj terorističkog čina. Generalni tužilac Emirata Hamad Saif Al Šamsi rekao je da je kopilot napao kapetana sjekirom i pokušao da preuzme kontrolu nad avionom, te da istražitelji analiziraju okolnosti, motiv, moguće veze sa drugim osobama i digitalne dokaze.

Vidi opis Kopilot mjesecima planirao teroristički napad: Prvobitnu akciju otkazao u poslednji čas, prijeti mu smrtna kazna Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: printscreen X Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: printscreen X Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: printscreen X Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: printscreen X Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: printscreen X Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: printscreen X Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: printscreen X Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: printscreen X Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: printscreen X Br. slika: 9 9 / 9 AD

Rojters je potvrdio iz više izvora da je osumnjičeni Hamam el-Hamami državljanin Omana. Posebno se istražuje kako se našao za komandama aviona koji leti za Tel Aviv. Izvori upoznati sa istragom rekli su da mu je Oman Er prethodno zabranio letenje zbog zabrinutosti u vezi sa njegovim ekstremističkim stavovima. Nakon toga ga je zaposlio Flajdubai.

Ovo je pokrenulo pitanje bezbjednosnih propusta i u Emiratima i u Izraelu. Oman nema diplomatske odnose sa Izraelom, a izraelske vlasti unapred dobijaju informacije o članovima posade aviona koji lete u zemlju.

Suočava se sa smrtnom kaznom

Hamami se sada nalazi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koji vode istragu, a u njoj učestvuju i predstavnici drugih zemalja. Ynet, pozivajući se na visokog zvaničnika Emirata, izvijestio je da bi Hamami mogao da se suoči sa smrtnom kaznom nakon što se istraga i sudski postupak završe. U istragu su uključeni i izraelski obavještajni i vazduhoplovni stručnjaci.

Nakon napada, izraelski premijer Benjamin Netanjahu naložio je preispitivanje bezbjednosnih procedura za strane avio-kompanije koje lete za Izrael. Istraga još uvijek treba da utvrdi da li je Hamami djelovao potpuno samostalno ili je imao veze sa nekom terorističkom organizacijom.