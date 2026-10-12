Automobil uletio u baštu kafića u Solunu, troje povrijeđenih.

Izvor: X/MEGA News

Vozač (45) automobila uletio je tokom noći subote na nedelju 11. oktobra oko jedan sat iza ponoći u baštu kafića u Solunu u Grčkoj, ali na svu sreću nema stradalih već troje povrijeđenih, piše "Prototema". U teškoj saobraćajnoj nesreći su povrijeđene tri osobe kada je automobil, u velikoj brzini, uletio u baštu ugostiteljskog objekta.

Vozač automobila je izgubio kontrolu nad vozilom iz ,za sada, nepoznatih razloga. Bašta je bila puna gostiju u trenutku nesreće.

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε εστιατόριο – Τρεις τραυματίες στο νοσοκομείο. Βίντεο Ντοκουμέντο Mega https://t.co/Ok8vdpwITW — MEGA News (@megatvcomnews)October 11, 2026

Vozač automobila je nakon nesreće pokušao da pobjegne sa mjesta nesreće. Gosti su pokušali da ga jure i zaustave.

Policija je utvrdila da je bio pod dejstvom alkohola. Istraga je u toku.