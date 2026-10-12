Dječak (15) preživio je napad medvjeda u ruskoj republici Altaj, zahvaljujući eksploziji telefona koja je uplašila divlju zvijer i omogućila mu da se spase.

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Petnaestogodišnji dječak preživeo je napad medvjeda zahvaljujući mobilnom telefonu koji je, prema izvještajima, eksplodirao kada je životinja počela da ga napada.

Medvjed je, naime, zagrizao uređaj koji se nalazio u zadnjem džepu dječakovih pantalona, a eksplozija ga je uplašila i natjerala da se udalji.

Napad se dogodio u ruskoj republici Altaj, dok je dječak obilazio košnice. Kada je ugledao medvjeda, popeo se na drvo, ali ga je razjarena životinja izvukla i počela da ga grize i povrijeđuje kandžama, navodi ruski Istražni komitet.

Prema dostupnim informacijama, telefon je tada eksplodirao i zapalio se, što je uplašilo medvjeda i prekinulo napad.

"Čuo sam ga kako vrišti, okrenuo sam glavu i vidio medvjeda kako ga već izvlači sa drveta, pa sam pustio pse", ispričao je 24-godišnji muškarac koji je bio sa dječakom.

"Kada je medvjed zario zube u dječakovu kožu, baterija telefona eksplodirala je u njegovom džepu i uplašila životinju", navodi se u izvještaju lokalnih medija.

(Mondo)