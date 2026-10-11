Huti ponovo prijete Saudijskoj Arabiji nakon smrtonosnog napada na Međunarodni aerodrom u Rijadu kada je stradalo 12 osoba.

Izvor: X printscreen/anul elaV

Jemenski Huti uputili su nove prijetnje Saudijskoj Arabiji nakon serije smrtonosnih napada na Međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu, prijestolnici Saudijske Arabije. Naveli su da "najgore tek dolazi", prenosi "Indeks".

U napadu na Međunarodni aerodrom u Rijadu poginulo je 12, a povrijeđeno je 309 osoba. Saudijska Arabija je najavila odgovor, a jemenski Huti prijete nastavkom napada ukoliko Saudijska Arabija ne obustavi vojne operacije u Jemenu.

UPDATE | More details are emerging from today’s attack on Riyadh airport.Saudi Arabia’s early-warning system gave no alert before the explosion.One injured passenger said he saw an object cross the sky moments before part of the ceiling collapsed near a gate. Saudi civil aviation authorities have confirmed several injuries and suspended airport operations.The closure is also lasting longer than first expected. A NOTAM kept operations suspended until midnight Saudi time.There are reports of a more serious casualty picture including five people in intensive care but those still haven’t been officially confirmed. — GeoInsider (@InsiderGeo)October 10, 2026

Oglasila se Ruska Federacija o napadu na Saudijsku Arabiju

Ministarstvo spoljnih poslova Ruske Federacije oglasilo se povodom smrtonosnog napada na Međunarodni aerodrom u Rijadu. Rusko ministarstvo spoljnih poslova osudilo je napade na aerodrom "Kralj Halid" i apelovalo je na obustavu napada na civilnu infrastrukturu.

Prema prvim informacijama, u napadu na Međunarodni aerodrom u Rijadu nema stradalih ruskih državljana. Iz Rijada se oglasila američka ambasada koja je navela da svim zaposlenima u američkoj vladi izdaje posebno odobrenje za korišćenje aerodroma u Rijadu, Džedi i Damamu.

Izdata je preporuka američkim državljanima da izbjegavaju aerodrom u Rijadu i sva okolna područja. Izdato je i upozorenje da se posebno obrati pažnja na svim većim aerodromima dok traju sukobi i raketni napadi.

(Mondo)