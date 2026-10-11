Nakon Donalda Trampa, i američki milijarder Ilon Mask zatražio je smjenu Volodimira Zelenskog, poručivši da je predsjednik Ukrajine "otišao predaleko" i da je vrijeme za novog lidera.

Izvor: YouTube/CNN/People/Liberty Vault Screenshot/X/Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський

Američki milijarder Ilon Mask pridružio se predsjedniku SAD-a Donaldu Trampu u pozivima na promjenu ukrajinskog rukovodstva, poručivši da je predsjednik Volodimir Zelenski „otišao predaleko“ i da je vrijeme da Ukrajina dobije novog lidera, piše ukrajinski Kyiv Post.

Maskov istup uslijedio je nakon što je Tramp juče otvoreno zatražio promjenu ukrajinskog predsjednika, optuživši Zelenskog da odbija da postigne mirovni sporazum s Rusijom i da ukrajinskim napadima na ruske rafinerije dodatno pogoršava svjetsku energetsku krizu.

Mask: Zelenski je otišao predaleko

Mask je na svojoj društvenoj mreži X podijelio snimak Trampovih izjava o ukrajinskom predsjedniku i napisao: „Zelenski je otišao predaleko.“

U zasebnoj objavi podržao je Trampov zahtjev za promjenom vlasti u Kijevu.

„Slažem se, vrijeme je da Ukrajina dobije novog lidera“, poručio je Mask, prema pisanju ruskog RBC-a. Njegove izjave dolaze u trenutku izuzetno napetih odnosa Vašingtona i Kijeva, nakon što je Tramp postigao dogovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o povećanju isporuka ruskog dizel-goriva na svjetsko tržište.

.@POTUS: We told Zelensky, 'You can do whatever you want to Russia, but don't hit the refineries because that's a world problem.' And what does he do? He goes and hits the diesel fuel. He better damn well stop. https://t.co/CdRlMcPlKr — Rapid Response 47 (@RapidResponse47)October 10, 2026

Moskva zadovoljna Maskovim istupom

Maskov istup naišao je na pozitivne reakcije u Moskvi.

Kiril Dmitrijev, čelnik Ruskog fonda za direktne investicije i bliski Putinov saradnik, podijelio je Maskovu objavu i nazvao je „prekretnicom“, prenosi Bild.

Dmitrijev je i nakon Trampove izjave o potrebi promjene ukrajinskog rukovodstva na mreži X poručio da se približavaju ukrajinski izbori.

Rusija već duže vrijeme dovodi u pitanje legitimitet Zelenskog, budući da je njegov petogodišnji predsjednički mandat trebalo da se završi 2024. godine.

Međutim, u Ukrajini je od početka ruske invazije na snazi ratno stanje, tokom kojeg zakon zabranjuje održavanje predsjedničkih, parlamentarnih i lokalnih izbora. Zelenski zato nastavlja da obavlja predsjedničku dužnost.

Tramp optužio Zelenskog za rast cijena goriva

Tramp je juče ponovo oštro kritikovao Zelenskog, optužujući ga da odbija da okonča rat i da napadima na rusku naftnu infrastrukturu izaziva probleme u svjetskoj ekonomiji.

Američki predsjednik ustvrdio je da je više puta tražio od Zelenskog da obustavi napade na ruske rafinerije, ali da je ukrajinski predsjednik ignorisao njegove zahtjeve.

Tramp je pritom poručio da je Ukrajini potreban novi predsjednik koji će biti sposoban da postigne dogovor s Moskvom.

Njegove izjave uslijedile su samo dan nakon dogovora s Putinom o ruskom dizel-gorivu, kojim Vašington želi da ublaži rast cijena energenata povezan s ratom protiv Irana.

Kijev se oštro usprotivio tom dogovoru, upozoravajući da će dodatni prihodi od izvoza goriva omogućiti Rusiji da nastavi finansiranje rata protiv Ukrajine.

Zašto je Mask važan za Ukrajinu?

Maskov istup posebno je osjetljiv zbog njegove uloge u obezbjeđivanju satelitske internet veze Starlink, koju ukrajinska vojska koristi od početka ruske invazije 2022. godine.

Starlink je važan za komunikaciju između ukrajinskih jedinica, koordinaciju vojnih operacija i upravljanje dijelom bespilotnih sistema.

Zbog toga bi eventualno ograničavanje pristupa toj mreži moglo da izazove ozbiljne probleme ukrajinskim snagama na ratištu. Ipak, zasad nema potvrde da Mask namjerava da ukine ili ograniči Starlink u Ukrajini. Njegova politička podrška Trampu sama po sebi ne znači da će doći do promjena u funkcionisanju tog sistema.

Ukrajina odbacuje Trampove optužbe

Ukrajinske vlasti odbacile su Trampove optužbe da je Zelenski odgovoran za nastavak rata.

Ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha poručio je da ukrajinski predsjednik uživa podršku svog naroda, dok je Kijev ponovo istakao da je Rusija pokrenula invaziju i da snosi odgovornost za rat.

Zelenski je takođe ponudio obustavu ukrajinskih napada na ruske rafinerije ukoliko Moskva zauzvrat prekine napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu.

Novi sukob između Trampa i Zelenskog dolazi u vrijeme nastavka ruskih napada na ukrajinske gradove i nastojanja Vašingtona da oživi mirovne pregovore.