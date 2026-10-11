Donald Tramp je oštro kritikovao organizatore Nobelove nagrade za mir jer je nije dobio. Tvrdi da je okončao 8 ratova i nazvao pobjedu Navi Pilaj sramotom za Norvešku.

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Američki predsjednik Donald Tramp ponovo je kritikovao organizatore Nobelove nagrade za mir nakon što ni ove godine nije dobio to prestižno priznanje.

U objavama na svojoj društvenoj mreži Truth Social istakao je da smatra da je zaslužio nagradu zbog svojih spoljnopolitičkih uspjeha, a osvrnuo se i na ovogodišnju dobitnicu, južnoafričku pravnicu Navi Pilaj.

Tramp je u subotu nabrojao niz uspjeha za koje tvrdi da ih je ostvario, uključujući svrgavanje bivšeg venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura i okončanje osam ratova. Takođe je naveo da je blizu okončanja još dva sukoba.

„A ipak, uprkos svemu što smo ja ili Sjedinjene Američke Države učinili, nijesmo dobili Nobelovu nagradu za mir. WOW!“, napisao je Tramp.

"Trebalo je da dobijem osam Nobelovih nagrada"

Dan ranije, Tramp je objavio opširnu poruku u kojoj je tvrdio da zaslužuje čak osam Nobelovih nagrada za mir, jer je, prema sopstvenim riječima, okončao osam ratova.

Naveo je da je zaslužan za završetak sukoba između Kambodže i Tajlanda, Kosova i Srbije, Demokratske Republike Kongo i Ruande, Pakistana i Indije, Izraela i Irana, Egipta i Etiopije, Jermenije i Azerbejdžana, kao i Izraela i Hamasa.

Riječ je o Trampovim tvrdnjama, a ne o osam nezavisno potvrđenih i trajno okončanih ratova. Neki od sukoba koje je pomenuo nastavljeni su, dok su u rješavanju drugih važnu ulogu imali i ostali akteri.

Tramp je takođe poručio da je blizu okončanja ili pobjede u još dva rata – u Iranu i Ukrajini.

Napao dobitnicu: "Niko nikad nije čuo za nju"

Posebno oštre kritike Tramp je uputio na račun ovogodišnje dobitnice Nobelove nagrade za mir, južnoafričke pravnice i bivše visoke komesarke Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pilaj.

„Ne znam ništa o toj ženi, a ne zna ni bilo ko drugi! Koliko je meni poznato, niko nikada nije čuo za nju, osim po tome što očigledno mrzi Izrael“, napisao je Tramp.

Pilaj je Nobelovu nagradu za mir dobila zahvaljujući dugogodišnjem angažmanu na zaštiti ljudskih prava, unapređenju međunarodne pravde i vladavine prava. Tokom karijere obavljala je funkciju sudije Međunarodnog krivičnog suda, učestvovala u procesuiranju zločina počinjenih tokom genocida u Ruandi, a od 2008. do 2014. godine bila je visoka komesarka UN-a za ljudska prava.

Takođe je predvodila istražnu komisiju Ujedinjenih nacija koja je zaključila da je Izrael počinio genocid u Gazi, što izraelske vlasti odlučno odbacuju.

Ovo je neizbrisiva sramota za Norvešku"

Tramp je u svojoj objavi ocijenio da je Nobelova nagrada za mir izgubila kredibilitet jer nije dodijeljena njemu.

„Sjedinjene Američke Države, koje predstavljam ja kao vaš predsjednik, trebalo je da dobiju Nobelovu nagradu za mir, ali nijesu“, napisao je.

Odluku je nazvao „neizbrisivom sramotom za Norvešku“, tvrdeći da su nagradu diskreditovali radikalni ideolozi koje je optužio da se protive demokratiji i civilizaciji.

Tramp je i ranije kritikovao Norvešku zbog toga što nije dobio Nobelovu nagradu za mir, iako norveška vlada ne odlučuje o njenom dobitniku. O nagradi odlučuje petočlani Norveški Nobelov komitet, čije članove imenuje norveški parlament.

Prošlogodišnja dobitnica dala mu svoju medalju

Tramp već godinama javno ističe želju da osvoji Nobelovu nagradu za mir.

Nakon što je prošle godine ostao bez tog priznanja, Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) dodijelila mu je svoju prvu nagradu za mir. Njujork tajms je tada objavio da je priznanje organizovano u tolikoj žurbi da je iznenadilo čak i pojedine visoke zvaničnike FIFA-e.

Prošlogodišnja dobitnica Nobelove nagrade za mir, venecuelanska opoziciona liderka Marija Korina Mačado, predala je Trampu svoju Nobelovu medalju tokom sastanka u Bijeloj kući u januaru. Taj potez protumačen je kao pokušaj da pridobije njegovu naklonost, nakon što nije podržao njeno preuzimanje vlasti u Venecueli poslije američkog svrgavanja Nikolasa Madura.

Nobelov komitet je tom prilikom podsjetio da se sama nagrada ne može prenijeti na drugu osobu, bez obzira na to šta dobitnik odluči da uradi sa medaljom.

Ovogodišnja dobitnica Navi Pilaj odgovorila je na Trampove ambicije uz dozu humora. Dok su joj kolege na skupu u Nirnbergu aplaudirale nakon objave da je osvojila nagradu, poručila je:

„Ako budete još malo aplaudirali, možda podijelim ovu nagradu s Trampom.“