Turska uvodi zabranu korišćenja društvenih mreža za djecu mlađu od 15 godina od 1. novembra.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Turska je zvanično objavila zabranu korištenja društvenih mreža za osobe mlađe od 15 godina, koja treba da stupi na snagu 1. novembra.

Time se Turska pridružila sve većem broju zemalja koje donose zakone radi zaštite djece i tinejdžera od štetnih uticaja onlajn platformi.

Odluka je objavljena u službenom glasilu nakon što je turski parlament u aprilu usvojio zakon kojim se propisuje da pružaoci usluga društvenih mreža moraju da preduzmu neophodne tehničke i administrativne mjere, uključujući provjeru uzrasta, kako bi zaštitili mlade.

Propis takođe nalaže pružaocima usluga društvenih mreža da obezbijede alate za roditeljski nadzor, prenosi televizija TRT.

U okviru toga, roditelji će moći da upravljaju podešavanjima naloga svoje djece, ograničavaju vrijeme korišćenja i odobravaju plaćene transakcije.

Prema propisu, verifikacija uzrasta za postojeće naloge mora da bude završena do 31. marta 2027. godine. Nalozi korisnika za koje se utvrdi da su mlađi od 15 godina biće ugašeni.

Zemlje poput Australije već su uvele ograničenja korišćenja društvenih mreža za djecu, dok se druge, poput Velike Britanije i Francuske, zalažu za isto.