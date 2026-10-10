Tokom vožnje Kos ga je upitala da li zna da upravlja i helikopterom, na šta je Erdogan odgovorio potvrdno.

Izvor: screenshot/X

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan svečano je otvorio novu dionicu željezničke pruge koja povezuje Istanbul sa bugarskom granicom, a nakon ceremonije lično je upravljao vozom na dionici od Babaeskija do Edirnea.

Projekat željezničke veze Istanbul–Kapikule namenjen je putničkom i teretnom saobraćaju, a prema Erdoganovim riječima, njegovo puštanje u rad značajno će skratiti vrijeme putovanja.

Umjesto dosadašnja četiri i po sata, putnici bi relaciju trebali da prelaze za približno sat i po. Izgradnja pruge počela je 2019. godine, a projekat zajednički finansiraju Turska i Evropska unija.

Važna uloga

Svečanosti je prisustvovala i evropska komesarka za proširenje Marta Kos, kojoj se Erdogan na početku obraćanja zahvalio što je došla na događaj.

"Želio bih da zahvalim Marti Kos, komesarki Evropske unije za proširenje, što je podijelila naše uzbuđenje", rekao je turski predsjednik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nda ilk test sürüşünü yaptı. — Erdoğan, Babaeski’den Lüleburgaz’a kadar treni kullandı. — Sürüşte Erdoğan’a Avrupa Komisyonu Üyesi Marta Kos eşlik etti. Kos: "Helikopter de kullanabiliyor musunuz?" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yes." — BPT (@bpthaber)October 9, 2026

Erdogan je istakao da će nova željeznička veza imati važnu ulogu u povezivanju turske proizvodnje sa evropskim tržištima i unaprijeđenju trgovine.

"Ova pruga biće vitalna arterija koja povezuje proizvodnju Anadolije sa evropskim tržištima i okosnica za ubrzanje postizanja izvoznih ciljeva Turske. Daće veoma značajan doprinos ekonomijama Trakije i Turske", poručio je Erdogan, prenose agencije.

Jačanje transportnih veza

Dodao je da se značaj projekta ne odnosi samo na Trakiju, već i na jačanje transportnih veza između Turske i Evrope. Očekuje se da će pruga doprineti razvoju trgovine i turizma, ali i boljoj povezanosti gradova.

Prema njegovim riječima, broj gradova u Turskoj koji su direktno povezani brzim vozovima povećaće se sa 11 na 14. Nakon presecanja vrpce, Erdogan je sa Martom Kos ušao u voz i lično upravljao prvom vožnjom od Babaeskija do Edirnea.

Tokom vožnje Kos ga je upitala da li zna da upravlja i helikopterom, na šta je Erdogan odgovorio potvrdno, izazvavši smijeh prisutnih.