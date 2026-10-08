Slovački premijer Robert Fico oštro je osudio postavljanje statue nagog Donalda Trampa u Evropskom parlamentu, ocijenivši je kao znak propadanja EU i zatraživši njeno hitno uklanjanje.

Izvor: HALIL SAGIRKAYA / AFP / Profimedia

Slovački premijer Robert Fico danas je pozvao na uklanjanje uvredljive statue američkog predsjednika Donalda Trampa iz Evropskog parlamenta, opisujući je kao znak propadanja cijele Evropske unije.

"Podrugljiva statua američkog predsjednika Donalda Trampa postavljena u prostorijama Evropskog parlamenta znak je propadanja cijele EU. Ne slažem se sa svim politikama američkog predsjednika, ni izbliza. Ali u vrijeme koje zahtijeva dijalog i međusobno poštovanje, vrijeđanje naših partnera u zvaničnim prostorijama pokazuje duboko nerazumijevanje vremena u kojem živimo", rekao je Fico u objavi na društvenoj mreži Iks, prenio je Euronews pisanje Tanjuga.

A STATUE OF DONALD TRUMP IN THE EUROPEAN PARLIAMENT IS A SIGN OF THE DECLINE OF THE ENTIRE EUROPEAN UNIONThe mocking statue of US President Donald Trump displayed on the premises of the European Parliament is a sign of the decline of the entire EU. I do not agree with all of the American president’s policies, not by a long shot. But at a time that calls for dialogue and mutual respect, insulting our partners on official premises demonstrates a profound failure to understand the times we live in. It is sad that the leadership of the European Parliament, in its blindness, can no longer distinguish between the legitimate right to hold a different opinion and the actions of spiritually bankrupt individuals, adventurers and lunatics.Would the leadership of the European Parliament agree to the display of mocking depictions of the French president or the German federal chancellor? Since the answer to this question is perfectly obvious, I expect the President of the European Parliament to immediately remove the offensive depiction of the American president from the premises of the European Parliament. — Robert Fico (@RobertFicoSVK)October 8, 2026

Prema njegovoj ocjeni, "tužno je što rukovodstvo Evropskog parlamenta, u svom sljepilu, više ne može da napravi razliku između legitimnog prava na drugačije mišljenje i postupaka duhovno bankrotiranih pojedinaca, avanturista i ludaka".

"Da li bi rukovodstvo Evropskog parlamenta pristalo na prikazivanje podrugljivih prikaza francuskog predsjednika ili njemačkog saveznog kancelara? Pošto je odgovor na ovo pitanje sasvim očigledan, očekujem da predsjednik Evropskog parlamenta odmah ukloni uvredljiv prikaz američkog predsjednika iz prostorija Evropskog parlamenta", zaključio je Fico.

Skulpturu pod nazivom "Narandžasta kuga" otkrio je u utorak danski umjetnik Jens Galšiot u zgradi Parlamenta u Strazburu. Delo prikazuje golog, pozlaćenog Trampa, kako sjedi na ramenima manjeg čovjeka, držeći palicu za golf i vagu pravde. Pored statue su postavljene kartice sa komentarom da "kralj nepravde sjedi na leđima čovjeka koji tone pod tim teretom".

Apparently, there’s a REAL threat called “The Orange Plague.”That’s according to a Danish artist, who blames Trump for blocking efforts to fight climate change.His remedy? A gold-coated statue of a naked Trump on display at the European Parliament in Strasbourg. https://t.co/bWP3cm3cVk — Beyond the Narrative (@BtN_Posts)October 7, 2026

"Učinio bih sve da mu pomognem. Osim što bih sišao sa njegovih leđa", piše na jednoj kartici.