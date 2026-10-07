Najmanje 11 ljudi ubijeno je u masovnom ruskom napadu raketama i dronovima na ukrajinske gradove tokom noći. Zelenski je ovaj udar nazvao krvavim "rođendanskim poklonom" za Putina.

Izvor: X/Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський

U još jednom velikom ruskom noćnom napadu projektilima i dronovima na ukrajinske gradove ubijeno je najmanje 11 ljudi, i to na rođendan ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji danas puni 74 godine.

U Prilukama, u Černihivskoj oblasti, ruski projektil je pogodio stambenu zgradu. Poginulo je najmanje petoro ljudi, a najmanje 26 ih je ranjeno, od kojih je petoro djece. "Danas je ruska vojska, kao 'rođendanski poklon' Putinu, uništila stambenu zgradu u Prilukama u Černihivskoj oblasti", naveo je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u objavi na društvenim mrežama. "Bio je to običan petospratni stambeni blok. Pod ruševinama možda još ima ljudi. Spasilačke službe neprestano rade na licu mjesta i čine sve što mogu kako bi pronašle svaku osobu", dodao je.

Snažno je napadnut i glavni grad Kijev, kao i gradovi Dnjepar, Aleksandrija, Zaporožje i Kremenčuk. U Kijevu su gradske vlasti izvijestile da su dvije osobe poginule u četvrti Darnica, na istoku grada.

Today, as a birthday “gift” to Putin, the Russian army destroyed a residential building in Pryluky, in the Chernihiv region. It was an ordinary five-story apartment building. Tragically, as of now, five people have been reported killed and 26 injured, including five children. There may still be people under the rubble. First responders are working nonstop at the site – doing everything possible to find every person. Russian missile strikes also damaged five apartment buildings in Dnipro and four high-rise buildings in Kremenchuk. Tragically, two people were killed and eight injured. A high-rise building in Zaporizhzhia was damaged by a drone. In Kyiv, the Russians killed two people. Two more people were killed in Oleksandriya… My condolences to all the families and loved ones of those killed. Overall, infrastructure in Kyiv and 12 regions came under attack last night.One of the key targets was our energy infrastructure. The Russians wanted to strike painfully and demonstratively. This was one of the most vile strikes: 70 missiles in total, many of them ballistic, as well as “shaheds.” Unfortunately, only some of them were shot down. Russian ballistic missiles remain the greatest challenge. And air defense packages for us right now are a vital necessity. That is why every day we are looking for missiles for Patriot systems that can and must actually protect people’s lives here, in Ukrainian skies. Thank you to everyone who is helping us. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)October 7, 2026

Eksplozije usred noći u Kijevu

Novinari Kijev independenta na terenu izvijestili su da su se prve eksplozije u Kijevu čule oko 3.15 časova po lokalnom vremenu. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo prethodno je upozorilo da se nekoliko ruskih bombardera Tu-95 približava granici.

"Projektili padaju jedan za drugim. Koliko mogu da izbrojim, čulo se najmanje 10 do 12 eksplozija. Prilično je glasno u centru grada", izvijestio je novinar Kijev independenta Tim Zadorožni. Drugi novinari Kijev independenta izvijestili su o napadima oko kijevske četvrti Podil.

Eksplozije su se ponovo čule dva sata kasnije, oko 5.15, tokom drugog talasa raketnih napada. Prema navodima ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, ruske snage su u noćnom napadu koristile različite vrste balističkih i krstarećih projektila, protivbrodskih raketa i dronova.

Vidi opis Krvava noć u Ukrajini na Putinov rođendan: Najmanje 11 poginulih u stravičnom ruskom raketnom napadu (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: X/Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: X/Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: X/Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: X/Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: X/Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: X/Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: X/Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський Br. slika: 7 7 / 7

Oboreno ili potisnuto pet balističkih projektila

Od neutvrđenog broja balističkih projektila ispaljenih na Ukrajinu, njih pet je oboreno ili potisnuto djelovanjem elektronskog ratovanja, saopštilo je ratno vazduhoplovstvo. Do 10 časova po kijevskom vremenu potvrđeno je da je oboreno ili potisnuto 39 od 48 krstarećih projektila, dok je od 130 lansiranih ruskih napadačkih dronova oboreno ili potisnuto 117.

Pogoci neprijateljskih projektila i dronova zabilježeni su na 18 lokacija, navelo je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je napad zabilježen na neodređenom "nestambenom području" u četvrti Obolon, dok su u četvrti Podil pogođeni skladišni objekti.

Ruski raketni napadi oštetili su i pet stambenih zgrada u Dnjepru i četiri višespratnice u Kremenčuku, potvrdio je Zelenski. U tim napadima poginule su još dvije osobe, a osam ih je ranjeno. U jugoistočnom gradu Zaporožju u velikom napadu oštećena je saobraćajna infrastruktura, izvijestile su lokalne vlasti.

Zelenski: Molim vas, čuvajte se

Predsjednik Volodimir Zelenski ranije je pozvao građane da ozbiljno shvate vazdušne uzbune i upozorio da Rusija, prema najnovijim obavještajnim podacima, priprema veliki napad na Ukrajinu. "Molim vas, molim vas, čuvajte se. Molim vas, reagujte na upozorenja o raketnoj opasnosti", poručio je.

Najnoviji veliki napad dogodio se na dan kada Putin puni 74 godine. Prosječan životni vijek muškaraca u Rusiji 2024. godine iznosio je 68 godina, prema podacima Svjetske banke.