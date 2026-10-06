Brazilska Vlada blokirala je večeras internet stranice za klađenje i platforme za kazina, a zabranjeno je i reklamiranje kladionica

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Brazilski predsjednik Luiz Inasio Lula da Silva potpisao je dekret 25. septembra kojim se zabranjuje rad, ponuda, posredovanje i reklamiranje klađenja putem interneta i sve vrste aktivnosti oko kockanja.

Korisnici koji budu pokušali da pristupe platformama automatski će biti preusmjereni na stranicu brazilske Vlade koja ih obavještava da je ta usluga zvanično blokirana i da je njihovo reklamiranje zabranjeno.

Brazilski predsjednik je uveo zabranu klađenja na internetu zbog previsoke zaduženosti domaćinstava i uticaja na zdravlje ljudi jer kockanje izaziva zavisnost.

(Mondo.rs)