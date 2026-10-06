U napadu u osnovnoj školi u Istanbulu ubijen je jedan učenik, dok je sedmoro povrijeđeno.

Izvor: HANDOUT / AFP / PROFIMEDIA

U osnovnoj školi "Kajašehir Šejh Šamil Imam Hatip" u Istanbulu u Turskoj se jutros dogodio napad u kom je ubijen jedan, dok je sedmoro učenika povrijeđeno, piše "Euronews". Policija je uhapsila maloljetnu djevojčicu (15) ubrzo nakon napada.

Sumnja se da ona ušla u školu u uniformi i počela nasumično da ubada učenike nožem. Otkriveno je da djevojčica, koja je osumnjičena za napad u osnovnoj školi u Istanbulu, živi blizu mjesta zločina.

❗️#LATEST: 8 students injured in stabbing at Istanbul middle schoolEight students were injured in a stabbing attack at a school in #Istanbul’s #Basaksehir district.The incident occurred on October 6 at Şeyh Şamil İmam Hatip Middle School in the Kayaşehir area.According to the report, a 15-year-old female student who attends another school came to the school and attacked other students with a knife. Eight students were injured in the incident and taken to hospital. — APA News Agency (@APA_English)October 6, 2026

Ministar prosvjete Jusuf Tekin je potvrdio da je napadač, petnaestogodišnja djevojčica, obukla prije napada uniformu škole u kojoj se napad i dogodio. Napad se dogodio oko 8.35 časova po lokalnom vremenu.

Ubrzo se oglasio i ministar zdravlja Kemal Memišoglu koji je saopštio da je osam učenika povrijeđeno. Jedan povrijeđeni je bio u kritičnom stanju, ali je nažalost ubrzo podlegao povredama.

Nastava u ovoj školi je nakon napada otkazana za danas i sjutra. Zasad nisu poznate okolnosti napada, istraga je u toku.