Gradonačelnica Vensena upozorila je na opasnost od požara i pozvala stanovnike da sklone kante za smeće u blizini škola.

Izvor: Aurelien Morissard/AP

Gradonačelnica Vensena u departmanu Val-de-Marn Šarlot Liber pozvala je u petak stanovnike da sklone kante za smeće i da ne ostavljaju predmete na javnim površinama u blizini srednjih škola i koledža zbog opasnosti od požara.

"Iz predostrožnosti tražim od stanovnika Vensena da sklone svoje kante za smeće i da ne ostavljaju nikakve predmete na javnim površinama u blizini koledža i srednjih škola, kako bismo ograničili rizik od požara i zaštitili sve“, poručila je Liber.

Istovremeno, u Belforu je policajac u civilu brutalno napadnut, nakon čega je ministar unutrašnjih poslova Francuske Loran Nunez saopštio da je otvorena istraga zbog pokušaja ubistva.

Nunez je na mreži X objavio snimke napada, koje je opisao kao „izuzetno nasilne“ i "nepodnošljive".

"Policajac koji je namjerno bio meta hospitalizovan je nakon što je izgubio svijest. Njegovo stanje, srećom, u ovom trenutku više ne izaziva ozbiljnu zabrinutost“, naveo je ministar.

Prema njegovim riječima, tužilac u Belforu otvorio je istragu zbog pokušaja ubistva, prenio je Le Figaro.

"Biće učinjeno sve kako bi bili identifikovani počinioci ovog gnusnog čina. Puna podrška policajcima i žandarmima koji intervenišu u teškim uslovima. Kada primjenjuju silu, u skladu sa mojim instrukcijama, ne suočavaju se sa demonstrantima, već sa izgrednicima“, poručio je Nunez.

Napad se dogodio u petak oko 9.15 časova u blizini srednje škole Kurbe u Belforu, dok je policajac u civilu privodio jednog mladića, izjavio je za AFP tužilac Belfora Pol-Eduar Laloa.

Prema njegovim riječima, policajca je "napala divlja horda mladih ljudi koji su ga oborili na zemlju i zasuli udarcima pesnicama i nogama, naročito u predjelu glave".

Mladić kojeg je policajac prethodno priveo iskoristio je napad da pobjegne.

Profesori se pridružili učenicima

U srednjoj školi Gijom Bide u Limej-Brevanu, u departmanu Val-de-Marn, dvadesetak profesora i nekoliko nadzornika pridružilo se učenicima, protestujući zbog onoga što smatraju prekomjernom upotrebom sile policije.

"Ono zbog čega sam se pridružio pokretu jeste to što policija tuče moje učenike!“, rekao je Bastijen, profesor ekonomije koji je tražio da ostane anoniman.

On je naveo da je mobilizaciju do tada podržavao sa distance, ali da je promijenio odluku nakon privođenja nekoliko učenika.

"Podržavao sam mobilizaciju izdaleka, ohrabrivao sam učenike na časovima, sve do nasilnog privođenja nekoliko učenika ove nedelje.

Bio sam šokiran“, rekao je.

Profesor istorije i geografije Emil optužio je policiju za „nesrazmjernu upotrebu sile“, navodeći da se suočava sa „klincima od 50 kilograma“.

"Uzećemo najmanji izolovani nasilni incident i od njega napraviti nacionalni događaj. Dovoljno je da izgori jedna kanta za smeće pa da se zaborave njihovi zahtjevi“, rekao je.

Ces images d’une rare violence sont insoutenables. Le policier volontairement ciblé a été hospitalisé après avoir perdu connaissance. Son état n’inspire heureusement plus d’inquiétude majeure à cette heure. Toutes mes pensées l’accompagnent. Une enquête a été ouverte par le procureur de Belfort pour tentative d’homicide volontaire : tout sera mis en œuvre pour identifier les auteurs de cet acte abjecte. Total soutien aux policiers et gendarmes qui interviennent dans des conditions difficiles et quand ils engagent la force, conformément à mes instructions, ils ne font pas face à des manifestants mais à des émeutiers. — Laurent Nuñez (@NunezLaurent)October 2, 2026

Požar zahvatio školu u Parizu

Ulaz u stručnu srednju školu Gaston Bašlar u 13. arondismanu Pariza oštećen je u požaru u petak, 2. oktobra.

Prema navodima policijske prefekture, zapaljeni bicikl i kante za smeće izazvali su požar koji se proširio na ogradu škole. Pariskivatrogasci ugasili su vatru oko 7.55 časova.

Ulazna vrata i stepenice koje vode do škole oštećeni su, dok je nekoliko prozora popucalo u požaru, naveo je fotograf AFP-a.

Više od 560 škola pogođeno

Francusko Ministarstvo nacionalnog obrazovanja saopštilo je da su 564 obrazovne ustanove od početka dana bile pogođene različitim akcijama ili poremećajima.

Ministar obrazovanja Eduar Žefre prethodno je rekao da je u petak zatvoreno gotovo 400 od ukupno oko 3.700 srednjih škola u Francuskoj, dok su brojne ustanove planirale da nastavu organizuju na daljinu.

U međuvremenu je u Sen Deniju priveden i krajnje levi aktivista Riči Tibo, koji se nalazio pod sudskim nadzorom i imao zabranu učešća na demonstracijama. Njegov advokat potvrdio je za Figaro da je Tibo zadržan u policijskom pritvoru.

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