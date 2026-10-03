Čuveni morski luk Hōlei u Nacionalnom parku Havajski vulkani urušio se u Tihi okean, a američka Služba nacionalnih parkova upozorila je posetioce da se ne približavaju nestabilnim liticama.

Izvor: Greg Vaughn / VWPics / Profimedia

Čuveni morski luk Holei u Nacionalnom parku Havajski vulkani urušio se u Tihi okean, čime je nestala jedna od prepoznatljivih prirodnih formacija na surovoj obali Havaja.

Američka Služba nacionalnih parkova (NPS) saopštila je 1. oktobra da se čuveni luk više ne uzdiže iznad okeana, a posjetiocima je istovremeno upućeno ozbiljno upozorenje da se drže dalje od ivica litica.

Niko ne zna tačno kada se urušio

Morski luk Hōlei, visok oko 27 metara, još je stajao u sredu, 23. septembra, ali je do nedelje uveče, 27. septembra, već bio urušen.

Tačan trenutak kada je ogromna prirodna formacija pala u Tihi okean nije poznat.

Iz NPS-a navode da je moguće da se urušavanje dogodilo dok je nacionalni park bio privremeno zatvoren zbog tropske oluje Nolo.

Nestankom luka nastavljena je prirodna transformacija udaljene i surove obale Nacionalnog parka Havajski vulkani.

Turisti ulaze u zatvoreno područje

Nakon urušavanja pojavila se i nova opasnost. Iz Službe nacionalnih parkova upozorili su posjetioce da se ne približavaju nestabilnim ivicama obalnih litica, koje se gotovo vertikalno spuštaju prema okeanu i predstavljaju ozbiljnu opasnost od pada.

Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije ljudi koji ulaze u zatvoreno područje u blizini mjesta na kojem se donedavno nalazio morski luk.

Takvim ponašanjem, upozoravaju nadležni, posjetioci dovode u veliku opasnost ne samo sebe već i pripadnike spasilačkih službi, jer pad sa litica u nemirno more može da bude koban.

Godinama postojali znaci da je litica nestabilna

Obala oko luka Hōlei već godinama pokazuje znake nestabilnosti.

Zemljotresi tokom erupcije vulkana Kilauea 2018. godine i urušavanja njegovog vrha oštetili su litice u neposrednoj blizini luka.

Novi problemi primijećeni su u januaru 2020. godine, kada su se pojavile pukotine i dodatni znaci nestabilnosti. Uprava parka tada je zatvorila prvobitni prostor sa kojeg su posjetioci posmatrali luk.

U martu iste godine otvoren je novi, bezbijedniji vidikovac, postavljen dalje od ivice litice.

Međutim, prirodne sile nastavile su da mijenjaju ovu obalu.

Kasnije tokom 2020. godine ogromni talasi koje je donijela tropska oluja Darbi odlomili su dio stene sa donjeg dijela luka.

Litice mogu da se obruše bez upozorenja

Nakon konačnog urušavanja Hōleija, nadležni ponovo upozoravaju da je obala na tom području nestabilna.

Posjetiocima je zabranjen ulazak u zatvorene djelove nacionalnog parka, a posebno se upozoravaju da ne prilaze ivicama litica.

Stene na ovom dijelu havajske obale mogu da se obruše bez ikakvog upozorenja, zbog čega približavanje ivicama predstavlja ozbiljan rizik.