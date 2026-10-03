Misterija stara više od dva vijeka konačno je riješena za samo šest sati pomoću vještačke inteligencije. Dešifrovana je tajna vojna poruka iz Napoleonovog doba koju niko do sada nije uspio da pročita.

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Inženjer je pomoću vještačke inteligencije dešifrovao vojnu šifru iz Napoleonovog doba koja je bila neriješena više od dva vijeka, i to za samo šest sati, prenose agencije. Pismo nije lično napisao Napoleon, već potiče iz štaba potkralja Italije Ežena de Boarnea.

Riječ je o šifrovanom izvještaju o rasporedu trupa koji je po Napoleonovom nalogu prosleđen francuskom generalu Ogistu de Marmonu. Inženjer u kompaniji za kibernetičku bezbjednost SentinelOne, Karter Čerč, objavio je na društvenim mrežama da je model vještačke inteligencije GPT-6 Astra kompanije OpenAI dešifrovao šifrovano pismo iz 1809. godine poslato generalu Marmonu.

Kako je to izveo?

Model vještačke inteligencije je transkribovao sliku kako bi razbio šifru za otprilike šest sati, rekao je Čerč.

"Astra je sliku dimenzija 1202 sa 1836 piksela podijelila na redove, pročitala znakove, odlučila kojih je 175 ručno nacrtanih oznaka isti znak napisan dvaput, i tek tada započela razbijanje šifre", napisao je Čerč u objavi na blogu.

Nekoliko istraživača je tokom decenija pokušavalo da rekonstruiše sadržaj dokumenta, ali niko nije objavio da ga je u potpunosti dešifrovao.

Astra je to uspjela, uključujući transkripciju slike, analizu homofonske supstitucijske šifre, pisanje koda i poređenje istorijskih zapisa. Tekst je otkrio položaje bavarskih, poljskih i francuskih snaga, prenosi Euronjuz, javlja Index.

We are living in the craziest time: Carter Church used GPT-6 Astra to decipher a 217-year-old letter to one of Napoleon’s generals, reporting about six hours of model work.The difficulty lay primarily in extracting decipherable text at all from a poorly legible historical image.Starting with a scanned image, Astra transcribed 1,300 cipher units, found a published partial key, wrote a solver for the remaining code, and cross-referenced historical letters to correct the document’s date.Cryptiana now lists the cipher as solved. Really cool use case! — Chubby♨️ (@kimmonismus)October 1, 2026

Šta piše u dokumentu?

Godine 1809. Evropa se približavala ratu. Austrija se spremala za borbu protiv Francuske, dok je veliki dio francuskih snaga i dalje bio vezan u Španiji. General Marmon, koji je komandovao francuskim trupama u Dalmaciji, bio je u opasnosti od izolacije ako Austrija napadne.

Napoleon je 16. marta naredio Eženu da obavijesti Marmona o položajima glavnih francuskih i savezničkih snaga, uz napomenu da poruka mora biti „napisana šifrom” i da je mora nositi povjerljivi oficir.

"Rusi marširaju protiv Austrije, a vojska Furlanije danas broji 80 hiljada ljudi", stoji u dokumentu.

"Austrija će biti napadnuta"

"Dodajte tome dalmatinski korpus, ne računajući rezerve koje se organizuju posvuda u pozadini, i vidjećete da će Austrija biti napadnuta odednom sa svih strana. Ona stoga srlja u svoju propast. Kada primite naređenje za marš, ne smijete dozvoliti da vas zastraši nekoliko vojnika ili okupljena svetina", dodaje se u dokumentu.

Upotrijebivši dešifrovane podatke o broju vojnika, dužnostima oficira i položajima trupa, Čerč je ponovo datirao dokument na kraj marta 1809. godine, oko dvije nedelje prije nego što su austrijske snage pokrenule ofanzivu. Čerč je 18. septembra objavio svoj kompletni istraživački rad, uključujući transkripciju, tabele šifara i skripte koje drugima omogućavaju reprodukciju rezultata.

Prema Čerčovim riječima, Satoši Tomokijo, istraživač iz Tokija koji vodi platformu Kriptiana, pregledao je rješenje i označio zapis kao "riješeno".