Delić je ranije iznio tvrdnju da „određeni tužioci dobiju 200–300 kubika, odnosno 20.000–30.000 eura, naloga za prodaju određenim pilanama“.

Izvor: Uprava za gazdovanje šumama i lovištima

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima podnijela je prijavu Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) protiv državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Andrije Delića, povodom njegovih javno iznesenih tvrdnji o navodnim zloupotrebama u vezi sa prodajom drvne mase.

Delić je ranije iznio tvrdnju da „određeni tužioci dobiju 200–300 kubika, odnosno 20.000–30.000 eura, naloga za prodaju određenim pilanama“.

Iz Uprave navode da su takve tvrdnje ozbiljne i da očekuju od nadležnih državnih organa da ih provjere i utvrde sve relevantne činjenice.

„Od Specijalnog državnog tužilaštva očekujemo da utvrdi na koje konkretno tužioce se Delićeve tvrdnje odnose, ko je navodno dobio novac ili drvnu masu, od koga je korist potekla, kao i na osnovu kojih saznanja i dokaza su takve tvrdnje javno iznesene“, saopšteno je iz Uprave.

Dodaju da, ukoliko postoje dokazi o koruptivnim radnjama, očekuju da nadležni organi preduzmu zakonom propisane mjere.

„Ukoliko takvi dokazi ne postoje, potrebno je utvrditi odgovornost za javno iznošenje ozbiljnih i neprovjerenih optužbi“, navode iz Uprave za gazdovanje šumama i lovištima.

Iz te institucije poručuju da ostaju na raspolaganju nadležnim organima i očekuju da se sve činjenice utvrde na osnovu dokaza i u skladu sa zakonom.