Direktor Uprave za šume Miloš Rajković odbacio je navode iz krivične prijave i kazao Vijestima da su tvrdnje Kankaraša neistinite.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Načelnik Direkcije za šumarstvo Ranko Kankaraš podnio je danas Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) u Podgorici krivičnu prijavu protiv državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Krsta Rađenovića, zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj u vezi sa krivičnim djelom stvaranje kriminalne organizacije. Kankaraš u prijavi navodi da je djelovanjem Rađenovića država oštećena za oko 40 miliona eura, prenose Vijesti.

Rađenoviću se prijavom stavlja na teret da je "iskorišćavanjem svog službenog položaja i prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja, kao i nevršenjem svoje službene dužnosti, onemogućio sprovođenje zakonskih propisa iz oblasti šumarstva i nadzora nad radom Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, te preduzimao protivpravne radnje u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi članovima organizovane kriminalne grupe za čijeg organizatora se sumnjiči Miloš Rajković, vd direktor Uprave za gazdovanje šumama i lovištima".

Kankaraš u prijavi tvrdi da Uprava za šume ne bi imala prostor za eventualne zloupotrebe prilikom dodjele četinarskog drveta za ogrjev stanovništvu u ruralnim područjima da Rađenović nije, kako navodi, nezakonito izuzeo Direktorat za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju iz procesa predlaganja Programa gazdovanja šumama Vladi Crne Gore.

On takođe navodi da bi, da državni sekretar nije "sistematski opstruirao postupak nadzora nad zakonitošću rada Uprave za šume", bilo moguće spriječiti ono što Kankaraš opisuje kao najveću pljačku crnogorskih šuma u istoriji.

"Takođe, da državni sekretar Krsto Rađenović nije sistematski opstruirao postupak nadzora nad zakonitošću rada Uprave za šume ne bi došli u situaciju da dva čovjeka pokušavaju da zaustave najveću pljačku crnogorskih šuma u njenoj istoriji, dok su šumarska inspekcija i službe zaštite šuma 'zamrznute' u svom djelovanju stavljanjem pod šapu organizatora pljačke naših šuma. Zamislite samo apsurd da terensko auto koje je služilo u ministarstvu za monitoring šuma državni sekretar Krsto Rađenović da na upotrebu opštinskom odboru SNP u Kolašinu", navodi on.

Kankaraš je kazao da će se, prema njegovim riječima, slučaj nastaviti kroz postupanje nadležnih organa.

"Molim svjedoke na koje se pozivam u prijavi da daju iskaze na poziv tužilaštva, a ne sumnjam u njihov pošten i iskren nastup", kazao je on.

U zaključku krivične prijave Kankaraš navodi da postoji osnov sumnje da je Rađenović, kroz radnje opisane u prijavi, omogućio pribavljanje protivpravne imovinske koristi i nanio štetu državnom budžetu, pišu Vijesti.

"Uzimajući u obzir sve navedeno, postoji osnovana sumnja da je državni sekretar Krsto Rađenović, opisanim protivpravnim radnjama, opstrukcijom primjene zakona i onemogućavanjem nadzora nad zakonitošću rada Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, omogućio prisvajanje imovinske koristi članovima organizovane grupe i pričinio direktnu materijalnu štetu Budžetu Crne Gore, koja se za 2025. godinu procjenjuje na iznos od oko 40.000.000", zaključuje se u Kankaraševoj prijavi.

Direktor Uprave za šume Miloš Rajković odbacio je navode iz krivične prijave i kazao Vijestima da su tvrdnje Kankaraša neistinite.

"U potpunosti demantujem tvrdnje ponenutog lica. Riječ je o ličnoj mržnji i pokušaju uticaja na javnost, jer sam Kankaraš želi da nastavi da vodi šumarstvo i gradi deset nelegalnih kuća na Žabljaku. U potpunosti postupamo u skladu sa zakonom i planskim dokumentima, sto će se utvrditi završetkom postupaka koji se vode pred nadležnim tuzilastvima", kazao je Rajković.

Rajković je naveo i da je podnio krivičnu prijavu protiv državnog sekretara Andrije Delića, nakon njegove tvrdnje da državni tužioci od Uprave za šume uzimaju po 20.000 i 30.000 eura.

"Jasno je koliko ide daleko njihova mržnja i konstrukcije, ali nas ništa ne iznenađuje od dotičnih", kazao je Rajković.