Nakon cjelodnevnog napada na Kijev u kojem su dvije osobe poginule, a 26 ranjeno, Rusija je rano u utorak pokrenula nove, snažne udare balističkim raketama na prijestonicu Ukrajine.

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Ruske snage pokrenule su rano u utorak novi napad balističkim raketama na Kijev, samo nekoliko sati nakon cjelodnevnog granatiranja ukrajinske prijestonice u kojem su dvije osobe poginule, a 26 ih je ranjeno, piše Kiyv post.

Nove vazdušne opasnosti i udari iz Kurska

Nekoliko glasnih eksplozija odjeknulo je Kijevom u ranim jutarnjim satima 29. septembra, uz aktivaciju sistema protivvazdušne odbrane. Prema izvještajima ukrajinskog nadzora, napad je počeo oko 1.20 ujutru. Vazduhoplovne snage Ukrajine upozorile su putem Telegrama na lansiranje novih balističkih raketa iz ruske Kurske oblasti. Ovaj udar uslijedio je neposredno nakon teškog ponedeljka, tokom kojeg su talasi ruskih napada izazvali požare i razaranja na civilnim objektima širom grada.

A Russian strike against the building of the National Academy of Sciences of Ukraine. A rescue operation is underway: crews are putting out the fire and searching for people who may have been trapped inside. All services are deployed. Today in Kyiv, a pharmaceutical company and gas stations were also attacked; in Dnipro, a business center; and in other cities and regions, civilian facilities, businesses, and communications infrastructure were targeted as well. Sadly, people have been killed… My condolences to their families and loved ones. Russia will definitely face a response to this. And every one of Ukraine’s partners must see from this terror, from these strikes, that supporting Ukraine means truly supporting people’s lives – supporting the principle that terror must never be normalized, anywhere. Russia must be held accountable for all of this and face real consequences. I thank everyone who helps Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)September 28, 2026

Tragičan bilans i pogođene ustanove

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je da su u ponedeljak poginule dvije osobe, dok je 26 ranjeno, među kojima je i troje djece. Osam povrijeđenih je zadržano na bolničkom liječenju, a jedna osoba je u teškom stanju. Obje žrtve stradale su u istorijskom centru grada, nakon što je ruski dron pogodio nestambenu zgradu Nacionalne akademije nauka Ukrajine. Spasioci su prvo pronašli jedno tijelo, a kasnije tokom pretrage ruševina izvučena je i druga žrtva.

Udari su tokom dana zabilježeni u brojnim okruzima – Ševčenkovskom, Obolonskom, Solomjanskom, Darnickom i Podilskom. Pored zgrade Nacionalne akademije nauka, gdje je izbio požar, pogođena je i sedmospratnica u kojoj se nalazi medicinska ustanova "Dobrobut". Tu je povrijeđeno sedam osoba, od kojih su šestoro zaposleni. Na meti se našla i farmaceutska fabrika u Darnici, dok su požari i oštećenja prijavljeni na brojnim poslovnim i nestambenim objektima.

Kličko je i tokom ponedeljka uveče izvještavao o novim razaranjima: u Obolonskom okrugu višestruko je pogođena nestambena zgrada, u Solomjanskom su se zapalila vozila nakon pada drona u dvorište stambene zgrade, dok je u Svjatošinskom okrugu uništen trospratni poslovni centar.

Russia bombed the Dobrobut Medical Center in Ukraine's capital, Kyiv, this afternoon, setting the facility ablaze. https://t.co/gs0d1X3eB5 — OSINTtechnical (@Osinttechnical)September 28, 2026

Reakcija Zelenskog i podaci o oborenim dronovima

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski oštro je osudio napade, ističući da bi se žrtve ruskog terora mogle spriječiti da je međunarodni pritisak na Moskvu postao potpun. On je apelovao na odlučniju globalnu akciju protiv onih koji finansiraju i proizvode rusko oružje.

Prema podacima Vazduhoplovnih snaga Ukrajine, Rusija je tokom ponedeljka lansirala ukupno 124 drona, od kojih su 86 bile bespilotne letjelice sa mlaznim pogonom. Ukrajinska PVO uspjela je da uništi ili neutrališe 86 vazdušnih ciljeva.