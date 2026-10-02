Iako deluje apsurdno platiti čitavo bogatstvo za telefon bez opcije fotografisanja, ovi modeli namijenjeni su kupcima koji rade u okruženjima gdje je zbog špijunaže i uhođenja zabranjeno unositi uređaje sa kamerama.

Izvor: Caviar

Platiti više od 10.000 dolara za iPhone koji nema kamere na prvi pogled nema mnogo smisla. Međutim, Caviar je upravo predstavio takve verzije telefona za korisnike kojima je bezbjednost važnija od fotografisanja.

Ruski luksuzni brend predstavio je Black Edition kolekciju sa šest verzija modifikovanih iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max i iPhone Duo telefona.

Najviše pažnje privlače Supersonic i Ultimate, koji dolaze bez funkcionalnih kamera. Kod ova dva modela glavne kamere i ispupčeni moduli potpuno su uklonjeni i prekriveni titanijumskom pločom, dok su prednje kamere onemogućene na hardverskom nivou.

Izvor: Caviar

Supersonic koristi matiranu završnicu, dok Ultimate ima vertikalno brušeni titanijum koji, u zavisnosti od ugla gledanja, mijenja nijansu od crne do grafitne.

Odsustvo kamera ima jasnu bezbjednosnu prednost. Softverski onemogućena kamera potencijalno može ponovo da se aktivira ukoliko napadač dobije dovoljno dubok pristup uređaju, dok fizički uklonjenu kameru nije moguće uključiti.

Caviar navodi da su ovi modeli namijenjeni, između ostalog, zaposlenima u kompanijama i državnim strukturama u kojima postoje strogi zahtjevi za privatnost, kao i zabrana snimanja.

Za ostale kupce, Black Edition donosi još četiri modela - Versus, Signature, Prestige i Titanium. Oni zadržavaju standardne Apple kamere, ali dobijaju luksuzno izrađena kućišta.

Izvor: Caviar

U zavisnosti od verzije, koriste se crna krokodilska koža, titanijum, dekorativni šrafovi i pozlaćeni elementi. Signature i Prestige dodatno dobijaju detalje u obliku slova V izrađene od zlata finoće 999.

Ispod skupocjenog kućišta nema većih promjena. Procesor, baterija, softver i ostale unutrašnje komponente ostaju nepromijenjeni u odnosu na originalne Apple modele.

Cijene objavljenih konfiguracija izgledaju ovako:

Versus (iPhone 18 Pro) - od 10.560 dolara

Supersonic bez kamera (iPhone 18 Pro) - od 10.770 dolara

Titanium (iPhone Duo) - od 13.410 dolara

Ultimate bez kamera (iPhone Duo) - od 13.990 dolara

Svaka modifikacija biće proizvedena u svega 19 primeraka. Kupci uz telefon dobijaju i posebnu kutiju, kao i pozlaćeni komemorativni novčić.