Dodaju da će spisi predmeta biti dostavljeni oštećenoj strani, koja će, kako navode, imati mogućnost da preduzme dalje mjere i radnje u okviru privatne tužbe.

Izvor: Djordje Cmiljanic/Djordje Cmiljanic

Uprava policije saopštila je da se u slučaju koji se odnosi na direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića ne radi o tome da je nadležni državni tužilac utvrdio da nema elemenata krivičnog djela, već da je ocijenjeno da postoje elementi krivičnog djela neovlašćeno fotografisanje.

Reagujući na tekst objavljen na portalu CdM, iz Uprave policije naveli su da žele da javnosti preciziraju postupanje državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću.

Prema njihovim navodima, državni tužilac se izjasnio da se u konkretnom slučaju radi o krivičnom djelu za koje se postupak pokreće po privatnoj tužbi.

„Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću se izjasnio da se, u konkretnom slučaju, radi o krivičnom djelu neovlašćeno fotografisanje, za koje krivično djelo se gonjenje preduzima po privatnoj tužbi“, saopšteno je iz Uprave policije.

Dodaju da će spisi predmeta biti dostavljeni oštećenoj strani, koja će, kako navode, imati mogućnost da preduzme dalje mjere i radnje u okviru privatne tužbe.

Iz Uprave policije posebno naglašavaju da procjena bezbjednosti direktora Uprave policije nije pitanje koje je u nadležnosti ODT-a Nikšić, već da se bezbjednosna procjena štićene ličnosti obavlja u okviru nadležnih službi, prenosi CdM.

„Plasiranje dezinformacija o eventualnoj neugroženosti direktora Uprave policije nije iz nadležnosti Osnovnog državnog tužilaštva“, poručuju iz Uprave policije.

Kako navode, nadležne službe su izvršile procjenu bezbjednosti štićene ličnosti, uz primjenu, kako tvrde, najviših standarda.

Iz Uprave policije zaključuju da su zbog toga, kako ocjenjuju, neprimjerene učestale objave pojedinaca kojima se dovodi u pitanje bezbjednost direktora Uprave policije.