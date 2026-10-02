Pripremnim ročištem pred Višim sudom u Prokuplju počelo je suđenje Milanu S. (35) iz Batušinca, koji je optužen da je u noći između 31. marta i 1. aprila 2026. godine, na teritoriji Merošine, opljačkao i silovao taksistkinju A.P. (27) iz Niša.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prethodno ročište koje je bilo zakazano za 8. septembar bilo je odloženo zbog zahtjeva koji je optuženi isporučio sudu.

Naime, optuženi Milan S. je na prošlom ročištu zatražio da mu se obezbijedi - prevodilac. Nakon što je sud obezbijedio prisustvo prevodioca za romski jezik kojeg je optuženi zahtijevao, u Višem sudu u Prokuplju konačno je juče održano pripremno ročište. Pripremno ročište, na kojem optužba i odbrana iznose predloge dokaza koji će se izvoditi u toku dokaznog postupka, po zakonu je zatvoreno za javnost.

- Održano je pripremno ročište 30. septembra. Obezbijeđen je prevodilac za romski jezik - potvrdio je sudija Višeg suda u Prokuplju Nebojša Milošević.

Suđenje zatvoreno za javnost

No, i dalji tok suđenja neće biti moguće pratiti direktno iz sudnice jer je zbog okolnosti slučaja postupak zatvoren za javnost. Ono što se moglo saopštiti iz suda jeste to da je predloženo ukidanje pritvora te da je pritvor već produžen iz istih razloga.

Milan S. je uhapšen 2. aprila nakon intenzivne policijske potrage, posle čega mu je određeno zadržavanje do 48 sati.

- Više javno tužilaštvo u Prokuplju je dana 2. aprila 2026. godine zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo silovanje u sticaju sa krivičnim djelom razbojništvo prema osumnjičenom M.S. (35) iz okoline Merošine, na štetu oštećene A.P. (27) iz Niša, zadržavanje do 48 časova po svim razlozima iz čl. 211 st. 1 Zakonika o krivičnom postupku - saopšteno je tada iz Višeg javnog tužilaštva u Prokuplju.

Osumnjičen da je primijenio fizičku silu

Prema navodima tužilaštva, krivično djelo osumnjičeni je počinio 1. aprila oko 3.30 sati u selu Batušinac.

Osumnjičenom M.S. se stavlja na teret da je dana 1. aprila oko 3.30 časova u selu Batušinac, prilikom prevoženja u taksi vozilu kojim je upravljala oštećena A.P. od Niša do navedenog mjesta, prema istoj primijenio fizičku silu da bi joj najprije oduzeo novac, a potom i da bi sa njom imao seksualne odnose - saopšteno je nakon hapšenja iz VJT u Prokuplju.

Tužilaštvo traži 20 godina zatvora

Prokupačko tužilaštvo je za manje od dva mjeseca uspelo da pribavi sve potrebne dokaze pa je podignut optužni akt kojim je zatražena kazna od 20 godina robije za Milana S.

- Više javno tužilaštvo u Prokuplju 28. maja 2026. godine podiglo je optužnicu protiv osumnjičenog M.S. iz Batušinca, zbog postojanja opravdane sumnje da je počinio krivična djela silovanje iz čl. 178 st. 1 Krivičnog zakonika i razbojništvo iz čl. 206 st. 1 Krivičnog zakonika. Osumnjičenom je za ova krivična djela predložena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 20 godina, a predloženo je i da prema istom bude produžen pritvor koji će trajati sve do upućivanja okrivljenog na izdržavanje kazne zatvora. Obzirom na okolnosti konkretnog slučaja, tužilaštvo je sudu predložilo i da javnost bude isključena tokom čitavog glavnog pretresa - saopštilo je Više javno tužilaštvo u Prokuplju.

Postupajući tužilac VJT u Prokuplju objasnio je nakon podizanja optužnice zbog čega je zatražena kazna od 20 godina zatvora.

- Istraga protiv okrivljenog je trajala manje od dva mjeseca, ali su za to vrijeme izvedeni svi neophodni i predloženi dokazi koji opravdavaju podizanje optužnice, pri čijem izvođenju su u svemu poštovane i odredbe procesnih zakona. U pogledu predloga kazne, smatrali smo da odnos između otežavajućih i olakšavajućih okolnosti u svemu opravdava predlaganje kazne od 20 godina zatvora - naveo je ranije za "Blic" Viši javni tužilac VJT u Prokuplju Nikola Nasković.