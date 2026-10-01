Kristijano Ronaldo napustio je kamp u Kopenhagenu, predsjednik saveza hitno došao u Dansku, a samo nekoliko sati kasnije CR7 je privatnim avionom odletio za Madrid.

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Krizu u reprezentaciji Portugala obilježio je potpuno neočekivan razvoj događaja. Kristijano Ronaldo napustio je kamp nacionalnog tima u Kopenhagenu, a portugalski mediji objavili su detalje koji su prethodili njegovom odlasku.

Sve je kulminiralo nekoliko sati nakon konferencije selektora Žorža Žezusa, koji je potvrdio da će Ramos početi utakmicu protiv Danske i jasno poručio da nijedan igrač neće uticati na njegove odluke.

Žezus je na konferenciji pokušao da smiri situaciju i kazao da između njega i Ronalda nema ozbiljnog problema. Objasnio je da je sa kapitenom već razgovarao, da su razjasnili situaciju i da Ronaldo nije odbio da trenira.

Ipak, selektor je istovremeno poslao jasnu poruku kada je govorio o svojim odlukama. Istakao je da je on trener i da on odlučuje o sastavu i minutaži, bez obzira na to o kojem igraču je riječ. Takođe je potvrdio da će Ramos biti starter protiv Danske.

Nedugo nakon završetka konferencije uslijedio je potpuno drugačiji razvoj događaja.

Prema informacijama portugalske „A Bole“, Ronaldo je napustio Parken u vozilu Fudbalskog saveza Portugala, dok su njegovi saigrači izlazili na teren. Portugalski mediji objavili su i snimak njegovog odlaska, a „Tribuna Expresso“ navodi da je kapiten stadion napustio svega nešto više od deset minuta nakon završetka Žezusove konferencije.

Situacija je već bila dovoljno ozbiljna da Pedro Proensa, predsjednik Fudbalskog saveza Portugala, promijeni svoje planove i hitno otputuje u Kopenhagen.

Prema pisanju portugalskog „Observadora“, Proensa je ranije trebalo da bude u Portugalu, ali je zbog situacije oko Ronalda i Žezusa odlučio da promijeni raspored. Njegov odlazak u Dansku dodatno je pokazao da je savez želio da spriječi dalje zaoštravanje situacije.

Proensa je u Kopenhagenu razgovarao i sa Ronaldom i sa Žezusom. Prema dostupnim informacijama, pokušano je da se smire strasti i pronađe rješenje koje bi omogućilo reprezentaciji da nastavi pripreme bez novih problema.

Djelovalo je da je situacija pod kontrolom, ali samo privremeno.

Dok se drama iza kulisa zahuktavala, Ronaldov privatni avion već je bio spreman za put.

„A Bola“ je objavila da je njegov „Bombardier Global Express XRS“ trebalo da poleti iz Madrida ka Kopenhagenu, a zatim da se istog dana vrati u Španiju. Informacija o letu dodatno je podgrijala spekulacije da Ronaldo planira da napusti reprezentativni kamp.

Odgovor je ubrzo stigao.

Nakon odlaska iz kampa, Ronaldo je krenuo ka aerodromu u Kopenhagenu, gdje ga je čekao privatni let za Madrid.

Cristiano Ronaldo leaves the stadium and heads to the Portugal team hotel, where he will wait for his private jet back to Madrid. https://t.co/rnNLXyTVA8 — Al Nassr Zone (@TheNassrZone)September 30, 2026

Prema pisanju „A Bole“, Ronaldo je na aerodrom stigao u neobilježenom vozilu, a na sebi je još uvijek imao opremu portugalske reprezentacije.

Njegov dolazak na aerodrom zabilježili su portugalski mediji, koji su objavili i snimke trenutka kada CR7 stiže u zonu za privatne letove.

Prema informacijama „Marce“, Žorž Žezus i Pedro Proensa krenuli su za Ronaldom u posljednjem pokušaju da ga ubijede da ostane u Kopenhagenu. Međutim, CR7 nije promijenio odluku – ukrcao se u privatni avion i odletio za Madrid.

„A Bola“ navodi da je avion poletio oko 22.30 po portugalskom vremenu, odnosno 23.30 po lokalnom vremenu u Danskoj, i krenuo ka Madridu. „Record“ je takođe potvrdio da je privatni avion došao po Ronalda, pokupio ga i potom napustio Dansku.

Tako je Ronaldo, svega nekoliko sati nakon Žezusove konferencije, definitivno napustio reprezentativni kamp.

Nakon odlaska Ronaldo se oglasio na društvenim mrežama i potvrdio da je donio odluku da napusti kamp.

Posebnu pažnju privukao je dio njegove poruke u kojem je najavio da će „u svoje vrijeme“ reći Portugalcima istinu o razlozima koji su doveli do njegovog odlaska.

Istovremeno je poželio sreću reprezentaciji i saigračima, ali nije detaljno objasnio šta se dogodilo iza zatvorenih vrata.

Upravo zbog toga portugalski mediji sada pokušavaju da rekonstruišu svaki detalj događaja koji su prethodili njegovom odlasku.

Korijeni sukoba, prema pisanju portugalskih medija, sežu do utakmice sa Norveškom, kada je Ronaldo ostao na klupi iako se zagrijavao. Portugal je na kraju slavio 2:1, ali činjenica da kapiten nije dobio ni minut dodatno je zakomplikovala situaciju.

Žezus je kasnije objasnio da je postojao dogovor oko Ronaldove minutaže, ali da se tokom utakmice situacija promijenila i da nije smatrao da postoji potreba da ga uvede u igru.

Ronaldo je, prema navodima portugalskih medija, bio nezadovoljan takvom odlukom. Uslijedili su razgovori sa selektorom i pokušaji da se situacija smiri, a u jednom trenutku djelovalo je da je problem prevaziđen.

Međutim, Žezusove riječi na konferenciji pred meč sa Danskom ponovo su otvorile pitanje Ronaldovog statusa.

Samo nekoliko minuta kasnije, kapiten Portugala napustio je stadion.

Nekoliko sati nakon toga već je bio na aerodromu.

A onda je njegov privatni avion odletio za Madrid.

Ronaldo je tako napustio reprezentativni kamp uoči utakmice sa Danskom, dok su njegovi saigrači ostali u Kopenhagenu i nastavili pripreme.

Predsjednik saveza Pedro Proensa i selektor Žorž Žezus pokušali su da smire situaciju, ali Ronaldo je na kraju ipak odlučio da ode.

Sada ostaje da se vidi šta će biti njegov naredni potez.

Sam Ronaldo već je najavio da će, kada za to dođe vrijeme, ispričati svoju verziju događaja.

Upravo ta priča sada se očekuje u portugalskoj javnosti.