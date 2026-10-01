Kako je saopšteno iz MERS-a, usvajanjem Liste dodatno će se unaprijediti sistem zaštite životne sredine, omogućiti kvalitetniji monitoring biodiverziteta i stvoriti uslovi za punu implementaciju ekološke mreže Natura 2000.

Izvor: MERS

Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS) pripremilo je Listu zaštićenih vrsta biljaka, gljiva i životinja, kojom će biti obuhvaćeno 1.181 vrsta, među kojima je više od 540 životinjskih vrsta, prenose Vijesti.

Kako je saopšteno iz MERS-a, usvajanjem Liste dodatno će se unaprijediti sistem zaštite životne sredine, omogućiti kvalitetniji monitoring biodiverziteta i stvoriti uslovi za punu implementaciju ekološke mreže Natura 2000.

„Kako smo i najavili, usvajajući novi Zakon o zaštiti prirode stvorili smo pravni osnov da usvojimo Listu zaštićenih vrsta biljaka, gljiva i životinja, kojom ćemo štiti preko hiljadu raznih vrsta koje će se naći na ovoj kumulativnoj listi. Među njima biće neke vrlo vrijedne vrste za biodiverzitet Crne Gore, ali i one koje se shodno evropskim standardima tretiraju kao vrijedne zaštite, poput medvjeda, divokoze, jarebice, vuka, srne i slično“, naglasio je Ćulafić.

Iz Ministarstva navode da je usvajanje Liste dio obaveza Crne Gore u okviru pregovaračkog Poglavlja 27, koje se odnosi na životnu sredinu i klimatske promjene. Pored ove liste, do sjutra bi trebalo da budu usvojena i preostala podzakonska akta iz drugih oblasti, uključujući upravljanje otpadom, kako bi se ispoštovali rokovi važni za privremeno zatvaranje Poglavlja 27 do kraja 2026. godine, pišu Vijesti.

Ćulafić je istakao da Lista predstavlja jedan od ključnih podzakonskih akata za zaštitu biodiverziteta i da će, zajedno sa ekološkom mrežom Natura 2000, omogućiti sveobuhvatniji sistem zaštite prirode. Prema njegovim riječima, njeno usvajanje podrazumijeva i usklađivanje pojedinih podzakonskih akata koji su u nadležnosti drugih ministarstava.

„Kada smo usvojili predlog ekološke mreže Natura 2000, kao i novi Zakon o zaštiti prirode, bili smo potpuno svjesni da su u pitanju istorijske odluke, kojima se stvara puni pravni osnov i prostor za zaštitu prirode Crne Gore i njenog biodiverziteta. U tom smislu je sada već moguće usvojiti i novu Listu zaštićenih vrsta, kojima ćemo štiti najvrjednije vrste u našoj državi, a istovremeno ispuniti i evropske standarde u ovoj oblasti“, rekao je ministar, poručujući da je i usvajanje ove liste „takođe jedan od većih doprinosa odbrani“ statusa ekološke države.