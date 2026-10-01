Kristijano Ronaldo napustio pripreme reprezentacije Portugala zbog nesuglasica sa selektorom Žoržom Žezusom, a njegova rođena sestra Elma dala se u odbranu "lika i djela". Za te potrebe, napala je cijeli Portugal.

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Kristijano Ronaldo odlučio je da napusti kamp reprezentacije Portugala smatrajući da ga selektor Žorž Žezus ne poštuje, pošto mu nije dozvolio da igra protiv Danske (2:1 za Portugal). Na tom meču Ronaldo je počeo sa klupe i Žezus mu je uoči meča rekao da će igrati u nastavku, ali ga nije uvodio pošto se utakmica odvijala u drugom smjeru od očekivanog, tako da je ipak odlučio da jednog od najvećih svih vremena ostavi van igre.

To se Ronaldu nije dopalo i napravio je veliku frku u reprezentaciji, odjurio je s utakmice, a potom zahtevao razgovore sa svima odgovornima, posle čega je Žorž Žezus dobio podršku, a čini se da je tako CR7 završio sa državnim timom. Osim, ako ne dođe do velikog preokreta, što je malo sudeći po rečima njegove sestre Elme.

Kako je Ronalda branila sestra Elma?

Kao i obično, kada je "frka" oko Kristijana Ronalda, počinju da se oglašavaju članovi njegove porodice, tako da je prva istupila rođena sestra slavnog fudbalera. Elma je ovo napisala na Instagramu:

"CR7 je zasluživao više poštovanja. Reprezentacija je zaslužila da bude organizovanija od ovoga. Portugalsko novinarstvo je zasluživalo više stručnosti, a manje nagađanja. A što se tiče Portugalaca, pa... oni ne zaslužuju da budu najbolji ni u čemu", naglasila je Elma Riveiro.

"Zavidni smo, prezrivi, neuki i zaslužujemo da se vratimo u osrednjost koju smo u fudbalu uvijek imali prije CR7. Hvala ti za sve, CR7! Zasluživao si više!".

Šta je rekao Kristijano Ronaldo?

Sastao se sa selektorom Žezusom i prvim čovekom portugalskog fudbala, ali nije dobio odgovor koji je tražio, tako da je Ronaldo poslije 234 utakmice za državni tim i 146 golova - odlučio da kaže doviđenja. Vidjećemo da li i "zbogom", pošto je ovo zaista malo i bezvezan kraj takve karijere.

"Nakon konferencije za medije selektora reprezentacije Žorža Žezusa, i potom i razgovora sa predsjednikom Fudbalskog saveza Portugala, donio sam odluku da napustim pripreme reprezentacije. S vremenom ću svim Portugalcima reći istinu o razlozima zbog kojih sam napustio nacionalni tim, kojem sam se uvijek u potpunosti posvećivao. Sada je vrijeme da poželim sreću Portugalu i svim svojim saigračima, bez izuzetka", napisao je Kristijano Ronaldo.

Žorž Žezus ne odustaje od principa

Slavni trener, koji se prije svega proslavio na klupi Benfike, dobio je podršku da ekipu vodi kako želi, a ne da Kristijano Ronaldo upravlja njome, kao u mandatima Roberta Martineza ili Fernanda Santoša.

"Nije bilo nikakvog incidenta. Svaki igrač - a i sam sam bio igrač - kada se zagrijava 20 ili 30 minuta, a onda ne uđe u igru, nije srećan zbog toga", rekao je Žezus koji je Ronaldu bio trener i u Al Nasru: "Poslije toga sam kao trener odlučio da ga ne uvedem u igru. Nema razloga praviti buku oko toga".