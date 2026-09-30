Na snimku se vide trojica krvavih i povređenih putnika koji stražare tik uz vrata pilotske kabine.

Izvor: Facebook/The Telegraph

Ono što je trebalo da bude rutinski let avio-kompanije Flydubai na liniji Dubai - Tel Aviv pretvorilo se u pravu dramu u vazduhu kada je izbio fizički sukob u samoj pilotskoj kabini. Do okršaja je došlo između pilota i kopilota, pri čemu je u opštem metežu i borbi unutar kokpita avion u samo jednom minutu naglo ponirao za čak 15.000 stopa.

Tokom fizičkog obračuna u kom je jedan od pilota gubio svijest, slučajno je aktiviran i transponder sa kodom 7500 - međunarodnom oznakom za otmicu aviona. Nakon aktiviranja alarma, u Izraelu je podignuta vojna avijacija i nakratko zatvoren vazdušni prostor, dok se u samoj putničkoj kabini razvio scenario iz najgorih noćnih mora.

Osjetivši nagli pad letjelice i ne znajući šta se dešava iza zaključanih vrata, putnici su u panici pomislili da je letjelica pod napadom otmičara. Grupa najprisebnijih putnika odlučila je da odmah reaguje i fizički interveniše ispred kokpita kako bi spriječila potencijalnu katastrofu i preuzela kontrolu nad situacijom.

Upravo u tim trenucima nastao je uzemirujući video-snimak iz unutrašnjosti aviona koji je prenio britanski Telegraf i koji se masovno dijeli na društvenim mrežama. Na snimku se vide trojica krvavih i povređenih putnika koji stražare tik uz vrata pilotske kabine: