U Njujorku su zabilježeni rekordni sniježni uslovi, a saobraćaj je paralizovan.

Izvor: printscreen X

Snažna sniježna oluja pogodila je u ponedeljak istočnu obalu Sjedinjenih Država, donevši rekordne količine snijega, paralizujući saobraćaj i prizemljivši hiljade letova.

Djelovi savezne države Rod Ajlend i Masačusets zatrpani su sa gotovo 94 centimetra snijega, dok je u njujorškom Central parku izmjereno više od 48 centimetara, objavila je Nacionalna meteorološka služba. U državi Njujork uslovi za putovanje proglašeni su "gotovo nemogućim". Više od 600.000 domaćinstava i poslovnih objekata ostalo je bez električne energije, pri čemu su Nju Džerzi i Masačusets najteže pogođeni, piše BBC.

Upozorenja na zimsku oluju protezala su se od Sjeverne Karoline do sjevernog Mejna, a zahvatila su i djelove istočne Kanade. Meteorolozi su najavili da će snijeg padati cio dan, dok se duž sjeveroistočne obale očekivalo i do 60 centimetara novog snijega do utorka ujutru.

Stručnjaci zatečeni razmjerama nevremena

Najgore je prošao Rod Ajland, najmanja američka savezna država, gdje je, prema lokalnim medijima, zabilježena najteža sniježna oluja u istoriji. Glavni grad Providens zatrpan je sa 91 centimetrom snijega, čime je oboren rekord iz februara 1978. godine, kada je palo 72,6 centimetara.

"Potpuno je nadmašen", izjavila je meteorološkinja Kendis Hrensin, priznajući da su i stručnjaci ostali zatečeni razmjerama nevremena.

U Rod Ajlandu i susjednom Konektikatu uvedena je zabrana nepotrebnih putovanja, a istu mjeru kasnije je proglasila i guvernerka Masačusetsa Maura Hili. Ograničila je i brzinu na glavnom autoputu (Massachusetts Turnpike) na 40 milja (oko 60 km/h) na sat, upozorivši da sniježni uslovi čine vožnju izuzetno opasnom.

"Ako zapnete, pomoć će vas teško dosegnuti. Ostanite kod kuće, bez obzira gdje živite", poručila je.

Like a scene from a movie, strong winds caused the webcam atop the Statue of Liberty to shake on Monday morning as a powerful nor'easter hit New York City.pic.twitter.com/HZlOthYFn2 — AccuWeather (@accuweather)February 23, 2026

U Masačusetsu je gotovo 300.000 ljudi ostalo bez struje, uključujući 85% korisnika u okrugu Barnstabl, koji obuhvata i poluostrvo Kejp Kod.

Stanje u Njujorku

Njujork, grad sa više od osam miliona stanovnika, gotovo je potpuno stao nakon što je uvedena zabrana kretanja. Sve ulice, autoputevi i mostovi bili su zatvoreni do podneva po lokalnom vremenu, kada je zabrana djelimično ukinuta.

U Konektikatu i Nju Džerziju vlasti su upozoravale na opasnost od padanja stabala i grana, što je dodatno pogoršavalo stanje na putevima i izazivalo nove nestanke struje.

U Providensu je više od 300 vozila odvezeno paukom jer su ometala rad ralica. Kasnije su službe prestale sa uklanjanjem vozila, a vozači su pomagali jedni drugima da izvuku automobile iz snijega.

Vazdušni saobraćaj doživio je kolaps. Otkazano je više od 5.700 letova unutar SAD, kao i prema i iz SAD. Iz njujorškog aerodroma LaGuardia otkazano je 98% letova, a sa JFK-a 91%. Oba aerodroma zabilježila su oko 38 centimetara snijega.

Power flashes and downed power lines in Brant Rock, Massachusetts, on Monday morning as a nor'easter brought strong wind gusts and heavy snow to the area.pic.twitter.com/qyrQytFwra — AccuWeather (@accuweather)February 23, 2026

Slična situacija bila je i drugdje: bostonski Logan otkazao je 92% polaznih letova, isto kao i Newark u Nju Džerziju, dok je Philadelphia International otkazala 80% letova.

Sniježna oluja je tako u samo jednom danu zaustavila saobraćaj, zamračila gradove i pokazala koliko je istočna obala ranjiva pred snagom zime.

