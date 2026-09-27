Nakon "Armije dronova", bivši ukrajinski ministar odbrane Mihailo Fedorov pokreće projekat "Armija robota". Cilj je robotizacija rata i prebacivanje najopasnijih zadataka sa ljudi na mašine.

Izvor: Twitter/screenshot/UAWeapons

Bivši ukrajinski ministar odbrane Mihailo Fedorov najavio je pokretanje projekta „Armija robota“, koji ima za cilj podsticanje razvoja i širenje primjene robotskih tehnologija u ratovanju.

Podsjetio je da je 2022. godine pokrenuta „Armija dronova“. U to vrijeme malo ko je mogao da zamisli u kojoj mjeri će dronovi promijeniti prirodu ratovanja. Danas dronovi čine više od 95 odsto napada, dok u Ukrajini već posluje više od 700 proizvođača bespilotnih letjelica.

Istovremeno je naglasio da tehnološka trka ne miruje.

„Potreban nam je sljedeći proboj. Naš ulog je robotizacija rata“, istakao je Fedorov.

Roboti, a ne ljudi, treba da vode borbe

Kako je napomenuto, cilj „Armije robota“ je spasavanje ljudskih života. Najopasnije zadatke trebalo bi da obavljaju roboti kako bi ukrajinski vojnici mogli da se vrate kući.

Bojno polje budućnosti trebalo bi da izgleda ovako: prvo senzor detektuje prijetnju, a zatim robot ulazi u zonu opasnosti.

Prema riječima bivšeg ministra odbrane, humanoidni roboti trebalo bi da evakuišu ranjenike i dostavljaju municiju, postavljaju i uklanjaju mine, sprovode izviđanje, brane položaje i djeluju po metama. Trebalo bi da budu prvi koji ulaze u područja u kojima vojnici trenutno rizikuju svoje živote.

Fedorov je napomenuo da „Armija robota“ nije samo jedna kompanija, već čitav ekosistem.

„Investiraćemo u kompanije za odbrambenu tehnologiju, pokretati sopstvene tehnološke projekte, uspostaviti istraživanje i razvoj (R&D), testirati rješenja zajedno sa vojskom i što je brže moguće masovno primjenjivati ono što zaista funkcioniše na bojnom polju“, rekao je on.

Istovremeno, kako je naveo, Rusija je naučila da brzo kopira i masovno proizvodi vojne tehnologije. Zbog toga se neprestano mora razvijati sljedeći tehnološki ciklus prije nego što to učini neprijatelj. Da bi se to postiglo, potrebno je okupiti najbolje inženjere, vojnu stručnost, kapital i tehnologiju i usmjeriti ih ka jednom cilju – da se obezbijedi da roboti, a ne ljudi, vode borbe.

„Čak i van vlade, sada iz privatnog sektora, nastavljamo da radimo na našoj viziji tehnološkog ratovanja, VAZDUH. KOPNO. EKONOMIJA. I na našoj glavnoj misiji, stvaranju tehnologija koje pomažu Ukrajini da pobijedi i spase živote našeg vojnog osoblja“, istakao je Fedorov.

Robotika je, kako je dodao, jedna od oblasti u kojoj postoji prilika da se napravi sljedeći tehnološki proboj.

Fedorov je dodao da aktivno traže kompanije iz oblasti odbrambene tehnologije i inženjere koji rade sa robotskim tehnologijama. Takođe su u potrazi za tehničkim direktorom (CTO/Tech Lead) za „Armiju robota“.

O svemu tome Fedorov je pisao na svom Telegram kanalu, nakon povratka u Kijev, gdje je najavio nove projekte.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da u posljednje vrijeme nije bio u kontaktu sa bivšim ministrom Mihailom Fedorovim.