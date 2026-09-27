Zvanična podrška za DirectX 12 donela bi drastično unapređene performanse u emulaciji PC igara na Snapdragon telefonima.

Izvor: YouTube / ETA PRIME

Pokretanje modernih PC igara na Android telefonu više ne zvuči toliko nerealno. Qualcomm navodno sprema zvaničnu DirectX 12 podršku za Snapdragon čipove, koja bi mogla ozbiljno da unaprijedi emulaciju PC igara na mobilnim uređajima.

Informaciju je objavio poznati kineski jutjuber Geekerwan, koji je novu mogućnost već testirao na referentnom uređaju sa Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 procesorom.

Rezultati su posebno zanimljivi. „Cyberpunk 2077“ i „Black Myth: Wukong“ uspješno su pokrenuti preko softverskog sloja za prevođenje i radili su u DirectX 12 režimu.

Zvanična podrška kompanije Qualcomm mogla bi značajno da pojednostavi ovakav način igranja. Umjesto oslanjanja isključivo na nezvanična rješenja i različite kombinacije drajvera, emulatori bi mogli da dobiju znatno bolju osnovu za pokretanje modernih PC igara na Snapdragon telefonima.

Za sada, međutim, nije poznato da li će Qualcomm podršku proširiti i na starije Snapdragon procesore ili će ona biti rezervisana za najnoviju generaciju.

Nije jasno ni da li bi Snapdragon 8 Elite Gen 6 i Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ovu mogućnost mogli da dobiju kroz ažuriranje drajvera. To će vjerovatno zavisiti i od samih proizvođača telefona.

Ako se informacije obistine, najmoćniji Android telefoni mogli bi da naprave veliki korak ka mnogo ozbiljnijem pokretanju PC igara.