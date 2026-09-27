TenPayGo donosi i praktične alate za putnike, poput instant prevođenja restoranskih mijenija, prepoznavanja znamenitosti, a najavljena je i integracije gradskog prevoza i lakšeg povraćaja poreza.

Izvor: Apple

Putovanje u Kinu godinama je predstavljalo izazov za strance jer zemlja praktično ne koristi gotovinu, a ni Visa i Mastercard platne kartice, već se za plaćanje oslanja isključivo na aplikacije WeChat Pay i Alipay.

Kako bi turistima dodatno olakšao boravak, WeChat je sada zvanično lansirao novu, namjensku aplikaciju za plaćanje pod nazivom TenPayGo, koja se može koristiti na svim mjestima gdje je prihvaćen WeChat Pay.

Nakon jednostavnog preuzimanja i registracije putem e-mail adrese, korisnici mogu povezati svoj Apple Pay, direktnu platnu karticu ili neki od skoro 60 podržanih međunarodnih digitalnih novčanika. Prilikom svake kupovine u Kini, iznos se automatski naplaćuje sa izabranog eksternog računa.

Pored plaćanja, aplikacija donosi i veoma korisne dodatne alate za putnike: omogućava instant prevođenje menija u restoranima, kao i prepoznavanje znamenitosti i objekata jednostavnim fotografisanjem.

Uskoro stižu i dodatne funkcionalnosti, poput direktne kupovine karata za gradski prevoz i jednostavnijeg povraćaja poreza (tax-free), što će najprije biti dostupno u Šendženu.