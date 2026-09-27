Timi Maks Elšnik je opet bio na korak od odlaska iz Crvene zvezde, ali je njegov odlazak u Ujedinjene Arapske Emirate stopirao Albert Rijera.

Izvor: MN Press

Timi Maks Elšnik je bio na korak od odlaska iz Crvene zvezde, ali je Albert Rijera to stopirao. On je u izjavi za "Sport klub" u Sloveniji rekao da je trener uticao na to da ne ode iz Beograda, a tamošnji mediji navode da je Al Vahda iz Ujedinjenih Arapskih Emirata bila klub koji je htio da ga dovede. Kao igrač koji je ranije sarađivao sa Rijerom, jako je bitan Elšnik za viziju Španca u Beogradu.

"Pred kraj prelaznog roka stigla je ponuda za mene, ali mi nije dozvolio da odem. Razumijem to, jer sam njegova produžena ruka na terenu. On je onaj tip trenera koji kaže da je ovdje da nas učini boljim i da će, u pravom trenutku, on biti taj koji će nas 'šutnuti' kroz vrata ka većim i boljim stvarima" rekao je Elšnik za "Sport klub".

U Al Vahdi je već njegov partner iz veze reprezentacije Slovenije Adam Gnezda Čerin pa je vjerovatno trener htio da ih upari iza sjajnog Kristijana Bentekea u napadu, ali nije uspio. Nije ovo prva ponuda za Elšnika, djelovalo je da će prošlog ljeta otići u Trabzon.

"Bila je to ponuda koja bi bila bolja finansijski, mada je fudbalski aspekt drugo pitanje. I dalje imam ambicije na visokom nivou.Vidjećemo šta budućnost nosi. Moramo da se fokusiramo na postizanje dobrih rezultata u Evropi kako bismo vratili povjerenje navijača u klub. Znamo da trenutno nisu baš zadovoljni, a na nama je da to preokrenemo", rekao je Timi Maks Elšnik.

Timi Maks Elšnik je rođen u Ptuju, a kao klinac je otišao u Englesku i potpisao za Derbi Kaunti. Nikada nije debitovao za "ovnove" i bio je na pozajmicama u Svindonu, Mensfildu i Nortemptonu prije povratka u domovinu. Nakon četiri sezone u Olimpiji došao je u Crvenu zvezdu 2024. godine. Do sada je u reprezentaciji Slovenije odigrao 37 mečeva i dao je dva gola.