Službenici Sektora granične policije – Stanice granične policije II Tivat lišili su slobode državljanina Turske S.K. (45), kojeg međunarodnom potjernicom potražuje NCB Interpol Visbaden.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

S.K. je uhapšen na Graničnom prelazu „Aerodrom Tivat“ prilikom pokušaja ulaska u Crnu Goru, a Njemačka ga potražuje radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi u toj zemlji.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, riječ je o sumnji na krivično djelo težeg oblika iznude u pokušaju, izvršeno putem oružanog razbojništva, za koje je Krivičnim zakonikom SR Njemačke propisana kazna zatvora do 15 godina.

„Lice će u zakonskom roku biti sprovedeno sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici, radi određivanja ekstradicionog pritvora“, navodi se u saopštenju.

Istovremeno, policija SR Njemačke je, postupajući po potjernici NCB Interpol Podgorica, uhapsila M.K. (56) sa Cetinja, državljanina Crne Gore.

M.K. se međunarodnom potjernicom potražuje radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od tri godine i četiri mjeseca, koju mu je izrekao Osnovni sud u Podgorici zbog krivičnog djela primanje mita putem pomaganja.

Prema presudi, M.K. je tokom 2016. godine, zajedno sa tadašnjom službenicom Ministarstva unutrašnjih poslova i drugim licima, na nezakonit način pribavljao uvjerenja o crnogorskom državljanstvu i na taj način sticao protivpravnu materijalnu korist.

„Sada već bivša službenica Ministarstva unutrašnjih poslova, koja je tada bila zaposlena na poslovima upravnih unutrašnjih poslova, osuđena je na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci za krivično djelo primanje mita“, navodi policija.

Iz Uprave policije saopšteno je da slijedi dalja komunikacija nadležnih organa Crne Gore i SR Njemačke u vezi sa izručenjem dvojice uhapšenih.