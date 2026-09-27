Službenici Sektora granične policije pronašli su i oduzeli 20 kilograma rezanog duvana za koji se sumnja da je bio namijenjen nelegalnoj trgovini.

Izvor: Uprava policije

Kako je saopšteno iz Uprave policije, službenici Stanice granične policije I Ulcinj kontrolisali su na raskrsnici puteva Vladimir–Ostros putničko vozilo VW „Golf“, ulcinjskih registarskih oznaka, kojim je upravljao S.Đ. iz Ulcinja.

Pregledom vozila u prtljažniku su pronađene dvije najlonske kese sa ukupno 40 providnih kesa rezanog duvana. U svakoj kesi nalazilo se po 500 grama duvana, odnosno ukupno 20 kilograma.

S.Đ. nije posjedovao dokumentaciju o porijeklu robe, čiji je promet, kako navode iz policije, ograničen i kontrolisan.

O događaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, koji se izjasnio da se u radnjama S.Đ. stiču bitni elementi krivičnog djela nedozvoljena trgovina.

Pronađeni duvan je privremeno oduzet, dok će službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj, po nalogu tužioca, protiv S.Đ. podnijeti krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku.