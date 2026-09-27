Britanska policija uhapsila je više osoba zbog eksploziva u blizini baze koju koristi američka vojska. Proglašen je veliki incident, dok specijalni vojni timovi pregledaju vozila.

Izvor: Paul Currie / AFP / Profimedia

Policija u zapadnoj Engleskoj saopštila je da je nekoliko muškaraca uhapšeno zbog sumnje na krivična djela u vezi sa eksplozivom, u blizini vazduhoplovne baze koju često koriste američke snage, piše CNN.

Više objekata je evakuisano u oblasti Velford u Glosterširu, na jugu Engleske, "nakon proglašenja velikog incidenta", navodi se u saopštenju policije.

Velford se nalazi u blizini baze Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva u Ferfordu, koju su koristili američki bombarderi uključeni u sukob sa Iranom.

"Specijalni vojni tim za uklanjanje eksplozivnih naprava trenutno pregleda nekoliko vozila. Lokalni stanovnici se evakuišu u obližnji rekreativni centar", dodaje se u saopštenju.

"Trenutno je postavljen kordon, ali želimo da uverimo građane da smatramo da je ovaj incident pod kontrolom", saopštila je policija Glosteršira.