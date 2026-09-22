Letonija je večeras izdala hitno upozorenje građanima na mobilne telefone i podigla borbene lovce NATO-a zbog sumnje na novu prijetnju u svom vazdušnom prostoru.

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Letonija je večeras izdala upozorenje zbog moguće prijetnje po svoj vazdušni prostor u oblasti Kraslave, na jugoistoku zemlje duž granice sa Belorusijom. Aktivirani su i borbeni avioni misije NATO-a za nadzor vazdušnog prostora baltičkih zemalja.

Letonske nacionalne oružane snage saopštile su da su stanovnici okruga Kraslav upozoreni putem sistema za hitne obavještavanja na svojim mobilnim telefonima.

Za sada, od stanovnika nije zatraženo da preduzmu nikakve dodatne mjere. Letonska vojska je saopštila da će, ukoliko se situacija promijeni, građani dobiti novo obavještenje sa uputstvima.

NATO lovci aktivirani

Zbog moguće prijetnje, aktivirani su lovci NATO-ove misije Baltičke vazdušne policije, koja štiti vazdušni prostor Letonije, Litvanije i Estonije.

Letonska vojska kaže da zajedno sa saveznicima stalno prati vazdušni prostor kako bi mogla odmah da reaguje na potencijalnu prijetnju. Protivvazdušna odbrana na istočnoj granici je dodatno ojačana poslednjih mjeseci.

Još nije objavljeno kakva je vrsta objekta pokrenula uzbunu, niti je potvrđeno da je bilo šta ušlo u letonski vazdušni prostor.

Više incidenata sa dronovima poslednjih mjeseci

Letonija je ove godine nekoliko puta izdala slična upozorenja o dronovima koji se približavaju ili ulaze u njen vazdušni prostor.

NATO lovci su prvi put oborili strani dron u letonskom vazdušnom prostoru 8. juna, a drugi takav incident dogodio se 14. avgusta. Letonske vlasti su tada izjavile da je dron ušao u zemlju iz pravca Bjelorusije, vjerovatno zbog efekata ruskog elektronskog ratovanja.

Prije samo nedelju dana, italijanski borbeni avion NATO-a oborio je dron koji je ušao u vazdušni prostor susjedne Litvanije iz Bjelorusije. Rojters je tada izvijestio da je u pitanju bio ruski dron Gerber koji je možda nosio eksploziv.

Letonska vojska je večeras ponovo upozorila da su, dok se ruski rat protiv Ukrajine nastavlja, mogući novi slučajevi ulaska ili približavanja stranih dronova u letonski vazdušni prostor.